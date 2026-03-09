別罵了！遭川普抨擊後 英相施凱爾致電討論中東局勢

在遭到美國總統川普（左）指責不支持對伊朗戰事後，英國首相施凱爾（右）8日透過電話，與川普討論中東情勢。（路透檔案照）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）8日與美國總統川普通話。不到1天前，川普才剛對這位英國領袖發出最新批評，指責英國對美國打擊伊朗的行動缺乏支持。

施凱爾辦公室發言人在聲明中表示，兩位領袖首先討論中東最新局勢，以及英美兩國透過使用英國皇家空軍（RAF）基地，以支持該區域夥伴集體自衛的軍事合作。

請繼續往下閱讀...

聲明並未提及川普最近在社群平台「真實社群」（Truth Social）發表的言論。針對英國可能派遣航空母艦前往該地區，川普在貼文中回應：「我們不需要在我們已經打贏之後才來參戰的人！」

施凱爾辦公室發言人指出，在6名美軍士兵殉職後，施凱爾也向川普與美國人民表達由衷哀悼，「他們期待很快能再次通話。」

施凱爾一直努力與難以捉摸的川普培養關係，川普去年甚至史無前例的第二次對英國進行國是訪問，但施凱爾拒絕美國使用英國基地用於空襲伊朗，激怒川普。

施凱爾隨後同意美國的請求，允許將兩個英國軍事基地用於「特定且有限的防禦目的」。

美軍轟炸機7日開始在英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及位於印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地執行任務。

川普上週表示，他「對英國不滿意」，並嘲諷施凱爾「我們現在打交道的不是邱吉爾（Winston Churchill）」。在7日晚間的一篇貼文中，川普稱英國為「我們曾經的偉大盟友」，並指責施凱爾試圖「在我們已經打贏之後才來參戰！」

施凱爾則為自己的立場辯護，堅稱英國的行動「必須始終具備合法基礎，以及切實可行、深思熟慮的計畫」。他主張，伊朗對英國在中東的盟友與利益發射飛彈報復，證明他改變立場是合理的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法