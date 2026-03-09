尼泊爾Z世代革命成功 饒舌歌手夏哈壓倒性勝利將任總理

尼泊爾8日公布的部分官方計票結果顯示，從饒舌歌手轉戰政壇、身為Z世代革命精神領袖的夏哈，在其所屬政黨以史無前例的差距贏得國會多數席次後，預料將成為尼泊爾下一任總理。（法新社）

尼泊爾8日公布的部分官方計票結果顯示，從饒舌歌手轉戰政壇、身為Z世代革命精神領袖的夏哈（Balendra Shah），在其所屬政黨以史無前例的差距贏得國會多數席次後，預料將成為尼泊爾下一任總理。

廣為人知的夏哈與其領導的全國獨立黨（RSP），在經歷數十人喪命並導致前政府垮台的青年抗議活動後，5日在首次選舉中取得罕見的壓倒性勝利。

全國獨立黨高層領袖鮑德爾（Ramesh Paudyal）表示：「這是希望與改變的勝利，也是對Z世代運動最美好的認可。對Z世代烈士真正的致敬，將透過夏哈領導的政府未來的日常施政來體現。」

大眾對政治老將的不滿與憤怒，在選舉結果中表露無遺，資深政黨及其領袖失去大量席次，3年前才創立的全國獨立黨橫掃千軍。

尼泊爾國會結合單一選區多數決與比例代表制的選舉制度，過去往往導致脆弱的聯合政府。但隨著計票進入最後階段，全國獨立黨在165個直接選舉席次中，已贏得至少122席，並在另外3個選區保持領先，可望取得自尼泊爾邁入民主化以來最大的選舉多數。包括比例代表制分配席次的最終選舉結果，預計將於未來幾天內出爐。

英國「衛報」報導，這場選戰被視為多年來最具指標性且最扣人心弦的對決，主宰尼泊爾政壇數十年的重量級人物，對上誓言終結貪腐並為國家帶來全新開始的年輕世代。

儘管踏入政壇的時間相對較短，35歲的夏哈一直被視為領跑者。他發起一場充滿活力的競選活動，成功切中了民眾，尤其是尼泊爾年輕人渴望改變的心理。

擁有工程師背景的夏哈，最初是因為創作抨擊貧窮、失業與貪腐的饒舌歌曲而聲名大噪。2022年，他轉戰公職，以無黨籍身分參選並當選首都加德滿都（Kathmandu）市長。在以絕對優勢勝選後，他展開整頓這座城市的艱鉅任務，包括拆除違章建築與處理垃圾問題。

但真正讓夏哈躍上全國舞台的，是去年9月的青年起義。當時，由社群媒體禁令引爆、但背後深層原因是對缺乏機會感到挫折的抗議活動突然爆發。政府隨後以武力鎮壓，導致19名抗議者喪生。

這場抗爭隨後演變成更大規模的動亂與縱火攻擊，最終造成70人死亡，並導致曾4度出任總理的奧利（KP Sharma Oli）及其資深的共產黨政府辭職下台。

政府垮台的速度讓許多人感到震驚。夏哈原本是Z世代抗議領袖屬意的過渡政府總理人選，但他婉拒這個職務，選擇等待至3月5日舉行正式選舉時才參選。

做為舊勢力與新世代對決的象徵，夏哈選擇在查巴縣第5選區（Jhapa-5）參選，直接對決74歲的奧利，並最終以6萬8348票，擊敗奧利的1萬8724票，贏得壓倒性勝利。

在承認敗選時，奧利表示，他祝福夏哈擁有一個「平順的5年任期，致上由衷的祝福」。

夏哈戴著招牌深色墨鏡、身穿黑色西裝外套，抵達現場領取當選證書。他從座車的天窗探出身子，舉著印有「恭喜你們所有人，這是你們的勝利」字樣的布條。

在查巴第5選區，人們對夏哈的勝選歡欣鼓舞。Z世代運動領袖勞特（Bhawana Raut）表示，這個結果意味著在經歷9月抗議活動的暴力事件後，終於可以開始「療傷」；這向所有掌權者傳遞一個明確的訊息：你們必須負起責任；即使是經歷巨大抗爭才崛起的領袖，選民也能在瞬間讓他們歸零；政府必須是人民的公僕，而不是統治機關。

儘管如此，分析人士強調，夏哈面臨艱鉅的任務，包括如何管理年輕世代對他寄予的厚望。他在競選期間的承諾，包括調查並起訴過去根深蒂固的貪腐問題，以及追究奧利政府對殺害Z世代抗議者的責任。

政治分析家巴拉爾（Lok Raj Baral）指出，民眾有許多抱負與渴望，但在尼泊爾這種國家，要實現這些期望非常困難，「官僚體系還是老樣子，只有政治領導階層是新的。」

尼泊爾是夾在印度與中國之間的內陸國，這兩國相互競爭的利益，往往凌駕於尼泊爾的國內需求之上。許多人強調，外交政策在巴倫的總理任期內將極為重要。

