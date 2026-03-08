對伊開戰決策內幕：川普副手范斯從反對到妥協 牽動2028美大選

美國總統川普（左）7日率領副總統范斯（右）等人親自前往德拉瓦州多佛空軍基地，迎接在中東陣亡的美軍遺體，並向殉職人員致敬。（路透）

當美國總統川普最初提出對伊朗開戰的可能性時，一些最嚴重的保留意見來自他的副手范斯（JD Vance）。但隨著川普顯然仍傾向採取軍事行動，范斯也馬上改變立場；國務卿魯比歐（Marco Rubio）在發現與川普不同調後，也隨即改口。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，做為一名前陸戰隊員，范斯因批評對外戰爭而在政壇嶄露頭角，他曾建議不要在中東發動另一場充滿變數的衝突，以免帶來危險。但隨著川普顯然傾向對伊朗動武，范斯轉而主張應迅速且果斷地發動攻擊，認為這對於將美國人的傷亡降至最低，並防止伊朗先發制人是必要的。

請繼續往下閱讀...

2名知情人士指出，范斯的態度轉變，反映了川普最親密幕僚如何看待這場最初幾乎沒人認為勢在必行、但最終所有人都支持的戰爭。

據6名幕僚、顧問及其他知情人士透露，當川普權衡衝突時，許多最響亮的主戰聲音，並非來自白宮核心圈，而是來自外部盟友。這些更為高調的人士，最終淹沒了較低調、呼籲謹慎的聲音。

除范斯外，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也列出打擊伊朗潛在的負面影響。魯比歐當時正忙於處理1月突襲委內瑞拉的善後工作，起初僅給予冷淡的支持。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）近幾個月則將重心放在政治事務上，策劃著眼於國內優先事項的期中選舉推動工作，她擔心這些事項已被川普的外交政策冒險所掩蓋。

儘管心存疑慮，但當范斯及其他高階官員意識到戰爭已無可避免時，幾乎沒有表現出阻力；在2月28日發動攻擊前的這段期間，他們爭相執行川普的意願，而非試圖改變它們。

對外國干預深表懷疑的「美國保守派」（The American Conservative）雜誌執行總監米爾斯（Curt Mills）指出，「這不是一個由『政敵團隊』（team of rivals）組成的白宮；總統沒有讓持有不同政策觀點的人，在公開辯論中爭得面紅耳赤」，「如果總統不願意或不能說不，我們就會走向戰爭。」

這些高階幕僚如今正急於為這場缺乏明確終局的戰鬥擬定長期戰略，這場戰爭對川普的總統任期充滿風險，對某些人來說，更攸關他們未來的政治抱負。

報導指出，范斯對這場戰爭的支持，引起他多年來悉心經營的共和黨反干預派系警覺，他實際上是在拿自己2028年的政治前途做賭注，賭他能夠在中東取得一場死傷極少且不留後患的快速勝利。

對於被廣泛視為范斯角逐2028年提名主要對手的魯比歐而言，曠日廢時的衝突可能危及他因監督一連串成功海外行動而累積的聲望。他在開戰僅幾天後，似乎就踩到地雷，當時他暗示是以色列引導美國打擊伊朗，隨即引發強烈反彈。在川普公開表達不同意見後，他隔天便收回這些言論。

1名前川普政府官員認為，這正是這項決策特別危險的本質，最終可能會讓那些胸懷大志、放眼本屆政府之後的政治人物付出代價。

距離期中選舉僅剩8個月，范斯與威爾斯正試圖控制國內的連帶影響，尋求安撫對川普熱中戰爭感到擔憂的「讓美國再次偉大」（MAGA）盟友，並向廣大民眾推銷其目標，同時尋找新方法來限制對美國經濟的衝擊，包括快速飆升的油價。

然而，開戰1週後，戰爭的最終走向以及究竟該如何確保全身而退，依然缺乏明確方向。知情人士指出，川普的高階幕僚在希望將戰爭維持在相對短暫的時間上達成共識，期盼戰事以數週而非數月計算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法