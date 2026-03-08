美國緊盯伊斯法罕核設施 紐約時報：伊朗恐取回深埋地底高濃縮鈾

美國情報機構已認定，儘管伊朗的主要高濃縮鈾庫存在去年美國空襲中被深埋於伊斯法罕核設施地下，但伊朗或可能有其他組織能將其取回。（路透檔案照）

多名熟悉機密報告的官員透露，美國情報機構已認定，儘管伊朗的主要高濃縮鈾庫存在去年美國空襲中被深埋於伊斯法罕（Isfahan）核設施地下，但伊朗或可能有其他組織能將其取回。

紐約時報7日引述熟悉情報的美國官員報導，伊朗現在可以透過一個非常狹窄的通道，接觸到這些濃縮鈾。目前仍不清楚伊朗能多快轉移這些呈氣態且儲存於鋼瓶中的鈾。

美國官員指出，美國情報機構正持續監控伊斯法罕核設施，並相信能偵測到伊朗政府或其他組織企圖轉移濃縮鈾的任何舉動，並對此做出反應。若伊朗決定著手製造核子武器，該批濃縮鈾庫存將是關鍵。

據美國官員稱，伊朗擁有約970磅（約440公斤）的高濃縮鈾，其中大部分位於伊斯法罕。目前的庫存已濃縮至60%，必須進一步濃縮至90%才能製造武器。但如果伊朗的離心機正常運作，這個步驟相對容易。

隨著美國與以色列的持續空襲使伊朗陷入混亂，這批鈾的命運，以及確保其安全的選項，已成為川普政府的關鍵議題。

川普7日在「空軍1號」上被記者問到，是否考慮派遣地面部隊以確保這批高濃縮鈾的安全。他回應：「現在我們只是在摧毀他們，但還沒有去處理這個（濃縮鈾）。但這是我們稍後可以做的事。我們現在不會這麼做。」

任何派遣地面部隊的行動，都將具有極高風險。美國官員表示，在對此類突襲行動的可行性做出最終決定之前，對伊朗的空襲還需要持續數天，以進一步削弱伊朗的防禦。川普尚未決定是否派遣地面部隊確保鈾的安全，目前正在考慮各種選項。1名高階官員表示，特種部隊突襲行動並未包括在目前對伊朗戰爭的計畫中。

美國政府也可能希望，地面行動的公開威脅，能迫使伊朗在結束戰爭的談判中放棄其鈾庫存。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日表示，決定對伊朗開戰的部分動機，是因為伊朗政府決定將其核子與飛彈計畫深埋地下，以至於它們將「免受任何攻擊」。在去年為期12天的戰爭中，伊朗核設施遭到猛烈轟炸，但美國當時選擇不嘗試取回這批鈾，因為川普認定當時採取該行動過於危險。

在去年6月美國發動攻擊前，伊朗官員採取保護核設施的措施，是將泥土推入地下設施的入口，包括存放鈾的伊斯法罕隧道網絡。

美國發動攻擊時，使用傳統武器中最大的「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator），來打擊納坦茲（Natanz）與福爾多（Fordo）的地下設施，卻使用「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈打擊伊斯法罕基地。除了濃縮鈾庫存，伊斯法罕也是伊朗測試反應爐及將鈾氣體轉化為高密度金屬設施的所在地。金屬化（metallization）過程是製造核武的關鍵步驟。

美國官員與其他聽取情報簡報的人士指出，空襲後不久，高解析度間諜衛星偵測到，伊朗已將挖掘設備移至伊斯法罕，並開始進入地下隧道。衛星影像顯示，伊朗正在移走放置於隧道入口處的泥土，以及戰斧飛彈空襲產生的碎片。

