    首頁 > 國際

    伊朗續攻波灣多國 凸顯領導層內部分歧

    2026/03/08 19:24 編譯孫宇青／綜合報導
    艾杰（左）與裴澤斯基安（右）。（法新社）

    伊朗總統裴澤斯基安7日就伊朗對波斯灣國家的襲擊致歉，但強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）隨後表示，伊朗將持續鎖定提供據點供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。《紐約時報》分析，這種相左的聲明暴露伊朗領導層內部的分歧，也凸顯伊朗根深蒂固且力量強大的安全部門，影響力可能比總統還大。

    為了平息波斯灣國家對伊朗的憤怒，裴澤斯基安7日「代表伊朗向受影響的鄰國」道歉，並承諾停止襲擊，但前提是這些國家的領土未被用於對伊朗發動攻擊。然而，強硬派司法總監艾杰的說法與此相悖，稱伊朗將持續鎖定提供據點供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國，「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡都被敵人利用。對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去」。

    裴澤斯基安、艾杰和憲法監護委員會（Guardian Council）一位法學專家等三人，都是伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲身亡後，新成立的臨時領導委員會成員，暫時行使哈米尼的職權，直到選出新最高領袖。

    在艾杰發言數小時後，裴澤斯基安再次發表另一份聲明，聲稱伊朗在這場戰爭中沒有攻擊「友好鄰國」，但這次完全沒有道歉。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，裴澤斯基安的言論轉折，以及隨後伊朗對波斯灣地區的進一步空襲，只會加深人們對他在一個軍方主導的體制內無能為力的印象，伊朗根深蒂固且力量強大的安全部門，影響力可能比他更大。

    此外，裴澤斯基安在聲明中也提到，在危機期間，伊朗軍方和伊斯蘭革命衛隊各自獨立行動，「由於我們的指揮官和領袖在殘酷的侵略中喪生，在沒有指揮官在場情況下，我們的武裝部隊自行採取行動」。這些言論引發外界質疑：究竟是誰在指揮伊朗的軍事行動？哈米尼在去世前，已開始逐步將權力下放給最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）。

