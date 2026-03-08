為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中資企業涉壓低椰子收購價壟斷市場 泰調查15家公司

    2026/03/08 19:46 中央社
    椰子價格暴跌，泰國政府調查15家中資企業及其10名泰國掛名股東，追查業者涉嫌串謀壟斷的行為。（彭博）

    椰子價格暴跌，泰國政府調查15家中資企業及其10名泰國掛名股東，追查業者涉嫌串謀壟斷的行為。（彭博）

    泰國當局正對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，商業發展局表示，這些業者涉嫌串謀及從事不正當交易行為，其中包括壓低收購椰子價格，並試圖壟斷泰國椰子買賣市場。

    泰國公共電視台（Thai PBS）7日報導，泰國商業發展局局長彭朋（Poonpong Naiyanapakorn）表示，該部門已與網路犯罪調查局、反洗錢辦公室、稅務局和農業部門召開緊急會議，討論香水椰子（Nam Hom）價格暴跌問題。

    報導指出，當局正對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，這15家公司在泰國股東的協助下，控制泰國椰子買賣市場，並能左右價格，而泰國椰農幾乎沒有議價能力，也難以盈利。

    泰國公共電視台報導，儘管椰子產量過剩、中國從泰國進口的椰子數量減少，及來自其他出口國的競爭都導致椰子價格暴跌，但彭朋指出，中資經營的貿易公司互相串謀，導致該問題更為複雜。

    這些公司參與椰子生產和貿易等環節，從租地種植椰子、向農民收購椰子，到包裝並出口至中國。

    根據統計，泰國擁有200多間椰子包裝廠，但只有73家主動向農業局註冊。去年中國從泰國進口椰子的比例從62%下降至48%。

    目前商業發展局已將初步調查結果提交給特別調查局，以便進行更深入調查，打擊不公平貿易行為。

