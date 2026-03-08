為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    沙烏地警告伊朗：再攻擊將允許美軍動用境內基地

    2026/03/08 18:58 編譯孫宇青／綜合報導
    沙烏地阿拉伯首都利雅德8日持續遭到伊朗襲擊。（路透）

    為報復美國和以色列聯手攻擊，伊朗持續襲擊波斯灣國家，迫使阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王罕見公開定調國家正處於「戰爭時期」，並強調國家「絕非任人宰割的易與之輩」。沙烏地阿拉伯也傳出警告德黑蘭停止攻擊沙國，否則可能採取報復行動。

    美以2月28日開火以來，德黑蘭對波斯灣多國的美軍基地和設備展開報復，發射數百枚飛彈和無人機，但行動波及眾多民生設施，引發各國強烈不滿。阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在透過阿布達比電視台播出的電視演說中罕見表示，阿聯正處於「戰爭時期」，但一切安好，將「從中變得更加強大」。他也暗示敵方，阿聯強韌堅強，「絕非任人宰割的易與之輩」，「我們會盡責守護國家、人民及境內所有居民，他們同樣是我們家庭的一員」。

    不僅如此，《路透》引述4位知情人士指出，沙烏地外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）近日與伊朗外交部長阿拉奇通話，明確告知德黑蘭當局，沙國對任何旨在緩和局勢、達成談判解決的調解方式都持開放態度，並強調利雅德和其他波斯灣國家都不允許美國利用其領空或領土對伊朗發動空襲，但若伊朗繼續襲擊沙國領土或能源基礎設施，沙國將被迫允許美軍使用境內基地進行軍事行動，甚至也會自行採取報復措施。

    據報導，德黑蘭向沙國重申立場，稱攻擊目標並非波斯灣國家本身，而是位於其境內的美國利益和軍事基地。德黑蘭也要求波斯灣各國關閉境內的美軍基地，並要求部分國家停止與華府分享情報，因為德黑蘭評估這些情報被用於對伊朗發動攻擊。部分伊朗軍事指揮官則力主繼續空襲，指責美國利用在波斯灣國家的軍事基地和領空對伊朗發動攻擊。

