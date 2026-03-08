CNN駐伊記者稱戰火下「毫無恐慌」引眾怒 網批：親德黑蘭走卒

CNN駐伊朗記者普萊特根以「生活照舊、物資充足」且「毫無恐慌」形容德黑蘭現狀，此舉隨即遭到伊朗裔活動人士與美國官方抨擊，引起熱議。（擷取自X@ASDylanJohnson）

CNN駐伊朗記者普萊特根（Frederik Pleitgen）在前往德黑蘭途中，以「生活照舊、物資充足」且「毫無恐慌」的視角形容當地現狀，然而此舉隨即遭到伊朗裔活動人士與美國官方抨擊，指責該報導與現實脫節，不僅無視伊朗政府對平民的武裝鎮壓，更質疑在官方許可下運作的CNN已淪為德黑蘭政權的宣傳機器，引起熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，在美以對伊朗發動空襲進入第七天之際，CNN派駐伊朗的唯一特派記者普萊特根，在前往德黑蘭的途中發布一則報導，宣稱儘管國家處於戰爭狀態，但境內「生活照舊」，完全看不出任何恐慌跡象。

請繼續往下閱讀...

他在鏡頭前描述，當地的商店照常營業且貨架上擺滿了新鮮蔬果，加油站也無需排隊，物資供應看似也極為充沛。在報導的一幕中，這位資深記者甚至悠閒地啜飲著一杯別人遞給他的咖啡，試圖營造出一種輕鬆平靜的氛圍。

然而，這份報導隨即引發了伊朗人與多名人權活動家、網紅的強烈不滿。旅居加州的伊朗裔演員兼模特諾爾（Nazanin Nour）隨即在社媒上發布影片，諷刺普萊特根的說法。

諾爾指出，加油站之所以沒人排隊，是因為全國正處於被轟炸的威脅中，民眾根本不敢出門；而商店貨架充足，則是因為在當前的經濟崩潰下，普通百姓早已負擔不起飛漲的物價。她也控訴，普萊特根直接無視伊朗革命衛隊（IRGC）對平民的武裝鎮壓與死亡威脅，指責CNN呈現的根本是一個與現實脫節的平行時空。

美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）也在X上發文抨擊，懷疑普萊特根是否已淪為伊朗政權的宣傳工具。

與CNN描述的從容截然不同，隨著民用空域陸續關閉及鄰近海灣國家加強戒備，美國政府已將該地區劃為極度危險的高度動盪戰區。強生質疑，CNN雖然在影片說明中坦承該台是在「政府許可」下運作，但其報導內容與戰場現場卻存在巨大落差。

كاميرا CNN في أول جولة من داخل #إيران: "المتاجر مفتوحة ومُزوّدة بالبضائع، ولا نرى أي حالة من الذعر في أي مكان" https://t.co/deO9HgnCHd — CNN بالعربية （@cnnarabic） March 6, 2026

CNN appears to now be doing straight up pro-Iran regime propaganda because someone gave this guy a coffee... pic.twitter.com/3IupIiuOU9 — Dylan Johnson （@ASDylanJohnson） March 5, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法