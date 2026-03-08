為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    CNN駐伊記者稱戰火下「毫無恐慌」引眾怒 網批：親德黑蘭走卒

    2026/03/08 19:33 即時新聞／綜合報導
    CNN駐伊朗記者普萊特根以「生活照舊、物資充足」且「毫無恐慌」形容德黑蘭現狀，此舉隨即遭到伊朗裔活動人士與美國官方抨擊，引起熱議。（擷取自X@ASDylanJohnson）

    CNN駐伊朗記者普萊特根以「生活照舊、物資充足」且「毫無恐慌」形容德黑蘭現狀，此舉隨即遭到伊朗裔活動人士與美國官方抨擊，引起熱議。（擷取自X@ASDylanJohnson）

    CNN駐伊朗記者普萊特根（Frederik Pleitgen）在前往德黑蘭途中，以「生活照舊、物資充足」且「毫無恐慌」的視角形容當地現狀，然而此舉隨即遭到伊朗裔活動人士與美國官方抨擊，指責該報導與現實脫節，不僅無視伊朗政府對平民的武裝鎮壓，更質疑在官方許可下運作的CNN已淪為德黑蘭政權的宣傳機器，引起熱議。

    《每日郵報》（Daily Mail）報導，在美以對伊朗發動空襲進入第七天之際，CNN派駐伊朗的唯一特派記者普萊特根，在前往德黑蘭的途中發布一則報導，宣稱儘管國家處於戰爭狀態，但境內「生活照舊」，完全看不出任何恐慌跡象。

    他在鏡頭前描述，當地的商店照常營業且貨架上擺滿了新鮮蔬果，加油站也無需排隊，物資供應看似也極為充沛。在報導的一幕中，這位資深記者甚至悠閒地啜飲著一杯別人遞給他的咖啡，試圖營造出一種輕鬆平靜的氛圍。

    然而，這份報導隨即引發了伊朗人與多名人權活動家、網紅的強烈不滿。旅居加州的伊朗裔演員兼模特諾爾（Nazanin Nour）隨即在社媒上發布影片，諷刺普萊特根的說法。

    諾爾指出，加油站之所以沒人排隊，是因為全國正處於被轟炸的威脅中，民眾根本不敢出門；而商店貨架充足，則是因為在當前的經濟崩潰下，普通百姓早已負擔不起飛漲的物價。她也控訴，普萊特根直接無視伊朗革命衛隊（IRGC）對平民的武裝鎮壓與死亡威脅，指責CNN呈現的根本是一個與現實脫節的平行時空。

    美國務院助理國務卿強生（Dylan Johnson）也在X上發文抨擊，懷疑普萊特根是否已淪為伊朗政權的宣傳工具。

    與CNN描述的從容截然不同，隨著民用空域陸續關閉及鄰近海灣國家加強戒備，美國政府已將該地區劃為極度危險的高度動盪戰區。強生質疑，CNN雖然在影片說明中坦承該台是在「政府許可」下運作，但其報導內容與戰場現場卻存在巨大落差。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播