    國際

    伊朗專家會議：新任最高領袖已敲定、待公布

    2026/03/08 18:27 國際新聞中心／綜合報導
    負責選出伊朗新任最高領袖的專家會議成員表示，已就最高領袖哈米尼的繼任人選做出決定，但尚未對外公布姓名。圖為呼聲頗高的哈米尼之子穆吉塔巴。（美聯社檔案照）

    負責選出伊朗新任最高領袖的專家會議成員表示，已就最高領袖哈米尼的繼任人選做出決定，但尚未對外公布姓名。圖為呼聲頗高的哈米尼之子穆吉塔巴。（美聯社檔案照）

    負責選出伊朗新任最高領袖的機構神職成員8日表示，已就最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的繼任人選做出決定，但尚未對外公布姓名。

    伊朗學生通訊社（ISNA）報導，代表胡齊斯坦省（Khuzestan）的遴選機構「專家會議」（Assembly of Experts）成員海達里（Mohsen Heydari）指出：「已確定獲得專家會議多數批准的最合適人選。」

    另一名成員米爾巴蓋里（Mohammad Mehdi Mirbagheri）在伊朗法斯通訊社（Fars）發布的影片中也證實，「已達成反映多數人觀點的堅定意見」。

    目前並不清楚會議是否以實體方式進行。消息人士指出，部分神職人員過去曾進行線上諮商。

    路透報導，哈米尼生前對所有國家事務擁有最終決定權，在他遭美國和以色列空襲擊斃後，一個3人組成的領導委員會臨時接管政務，但神職體系部分人士對於將權力交由3人委員會暫管感到不安。

    美國總統川普表示，美國應參與伊朗新領袖的遴選，但伊朗已拒絕此要求。川普還說，他無法接受哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選。」

