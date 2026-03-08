數週可提升至核武級 美、以擬派特種部隊奪伊朗高濃縮鈾

伊朗的大部分濃縮鈾庫存位於伊斯法罕設施的地下隧道內，其餘則分布在福爾多與納坦茲。（法新社檔案照）

美國網路媒體Axios引述4名知情人士透露，美國與以色列已就戰爭後期派遣特種部隊進入伊朗，以確保其高濃縮鈾庫存安全一事進行討論。

阻止伊朗取得核子武器，是美國總統川普公開宣示的戰爭目標之一。伊朗政權擁有450公斤、純度達60%的濃縮鈾，幾週內即可轉換為武器級，這是達成該目標的關鍵。

請繼續往下閱讀...

任何奪取這些核物質的行動，都可能需要美國或以色列軍隊踏上伊朗領土，在戰爭期間潛入戒備森嚴的地下設施。目前仍不清楚這將是美國、以色列，還是聯合任務。這類行動可能只會在2國確信伊朗軍隊無法再對參戰部隊構成嚴重威脅後才會展開。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3日在國會簡報會上被問及，是否會確保伊朗濃縮鈾的安全時，他未具體說明由誰執行，僅表示：「必須有人去把它拿出來。」

1名以色列國防官員表示，川普及其團隊正認真考慮，派遣特種部隊進入伊朗執行特定任務。1名美國官員則指出，政府已討論2個選項：將核物質完全運出伊朗，或引進核子專家在現場進行稀釋。這項任務可能需要特種部隊與科學家共同參與，科學家可能來自國際原子能總署（IAEA）。

知情人士透露，這類行動是戰前提交給川普的選項清單之一。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）6日也報導，川普已討論過為特定戰略目的在伊朗部署小規模美軍的構想。

美國官員點出確保伊朗鈾燃料安全的作戰挑戰：「第一個問題是，它在哪裡？第二個問題是，我們如何到達那裡並取得實質控制權？接下來，總統、戰爭部與中央情報局（CIA）將決定我們是要實質運走它，還是在現場稀釋。」

川普7日在「空軍一號」上向記者表示，派遣地面部隊是有可能的，但必須是「出於非常充分的理由」。他說：「如果我們真的這麼做，（伊朗人）將會被徹底摧毀，以至於無法在地面作戰。」

當被具體問及是否會派兵去確保核物質安全時，川普並未排除此可能性：「也許在某個時候我們會。我們還沒有付諸行動。我們現在不會這麼做。也許我們晚點會。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，川普「明智地保留了所有選項，並未排除任何可能性」。

除了濃縮鈾，政府官員向Axios透露，內部也討論奪取哈爾克島（Kharg Island）的計畫。該島是負責伊朗約90%原油出口的戰略碼頭。

美、以2國去年6月對伊朗核設施的空襲，已將伊朗的濃縮鈾庫存埋在瓦礫堆下。美以官員表示，伊朗至今無法接觸到這些物質。空襲也摧毀了伊朗幾乎所有的離心機，目前沒有證據顯示濃縮活動已恢復。

官員指出，大部分庫存位於伊斯法罕（Isfahan）核設施的地下隧道內，其餘則分布在福爾多（Fordow）與納坦茲（Natanz）。在開戰初期，美以對納坦茲與伊斯法罕發動空襲，似乎旨在封鎖入口，以防止任何物質被轉移。

美、以2國將伊朗450公斤、純度60%的濃縮鈾視為嚴重威脅，因為只需幾週即可將其濃縮至武器級。若全數庫存達到90%的純度，將足以製造11枚核彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法