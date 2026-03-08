為月底「川習會」鋪路 王毅呼籲美伊立即停火、平等對話

中國外交部長王毅。（歐新社）

中國外交部長王毅於今日（8）的全國人大記者會上，針對中東局勢與即將登場的「川習會」發表看法。他將中國形塑為和平與穩定的守護者，呼籲伊朗衝突各方立即停火並重返談判桌。同時，王毅對美國釋出和緩訊號，強調大國互動應尋求共處之道，為本月底的美國總統川普訪問北京鋪路。

據《美聯社》報導，中東戰火持續升溫，王毅在記者會中感嘆這是一場「本不該發生的戰爭」，且對任何一方都沒有好處。他宣稱中國是當前全球「和平與正義最重要的力量」，重申北京呼籲立即停火的立場，以防止局勢惡化及戰火蔓延，並敦促各方透過平等對話化解分歧。

隨著伊朗局勢惡化，國際社會高度關注即將於本月底登場的「川習會」。中國國家主席習近平將在北京與川普會晤，預料雙方將討論貿易摩擦、台灣問題以及中東變局。北京長期與德黑蘭維持密切關係，自美、以聯手對伊朗發動襲擊以來，伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）喪生、國際油價震盪及全球經濟衝擊，皆令北京深感焦慮。

針對川普日前宣稱伊朗除了「無條件投降」外別無選擇，北京藉此機會刻意將自己塑造成「負責任大國」。王毅對比美國發動全球貿易戰、逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）所帶來的動盪，稱中國是混亂世界中「不可或缺的定海神針」。

儘管言詞強硬，王毅在回答CNN提問時，仍釋出願意與華府維持對話的意願。他表示，中美兩國領導人已為雙邊關係穩定樹立典範，呼籲雙方在峰會前排除干擾，共同營造良好氛圍。王毅強調，中美皆為大國，誰也改變不了誰，重點在於改變彼此的互動方式，並敦促美國與中方相向而行。

