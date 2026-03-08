冰島8月公投 決定是否重啟歐盟入會談判

冰島將於8月舉行公投，決定是否重啟擱置逾十年的歐盟入會談判。（法新社）

冰島內閣6日決議，將於8月29日舉行公投，交由全民決定是否重啟擱置逾十年的歐盟入會談判。

冰島「晨報」（mbl.is）報導，外交部長貢納爾斯多蒂爾（Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir）在內閣會議後宣布這項決定，強調內閣對提交議會決議案意見一致，預計下週在國會正式提案。她直言：「這個過程完全取決於冰島人民的意志。」

這場公投問的是要不要重啟談判，縱使過關，正式入盟仍待另一次公投定奪。冰島政府官方說明指出，若公投遭否決，政府承諾不再重提入歐談判。

「嚮導報」（Vísir）引述總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrún Frostadóttir）的話指出，冰島目前的談判籌碼比過去任何時候都強，局勢動盪之際，冰島人向來善於把握時機。她領導的中左聯合政府2024年底執政，原定最遲2027年舉行公投。

在地媒體「葡萄藤」（Grapevine）指出，川普（Donald Trump）多次揚言併吞格陵蘭，又對冰島加徵關稅，冰島不是歐盟的成員，在歐盟與美國的貿易談判桌上毫無發言權。

「北歐郵報」（NordiskPost）則指出，冰島沒有常備軍隊，安全完全仰賴北約及1951年美，冰雙邊防衛協議，俄羅斯入侵烏克蘭後，安全顧慮升高，入盟討論也隨之升溫。

冰島2009年申請入歐盟，2013年中止談判，2015年宣布退出。「葡萄藤」指出，歐盟執委會始終認為冰島申請案未正式撤銷，法律上仍屬休眠狀態。

「歐洲新聞台」（Euronews）報導，歐盟擴大事務執委科斯（Marta Kos）歡迎公投消息，指冰島人民面臨一項重大決定，歐盟在快速變化的世界中是價值、繁榮與安全的依託。歐盟執委會發言人拉默特（Markus Lammert）稱冰島是密切且珍視的夥伴。

漁業是冰島入歐盟談判中最棘手的議題之一。漁業約占冰島出口收入4成。「嚮導報」說，貢納爾斯多蒂爾在記者會上強調，若啟動談判，將從漁業管理這個最難的議題先談，且她絕不會簽署讓冰島放棄資源主權的協議。

路透社報導，蓋洛普（Gallup）最新民調顯示57%冰島民眾支持重啟談判，約30%反對。

