稱「偉大領袖」力挺打擊伊朗 川普大讚義大利總理梅洛尼

美國總統川普向來對義大利總理梅洛尼欣賞有加。（路透）

有別於對英國首相施凱爾的不滿，美國總統川普7日在接受義大利媒體訪問時，對義大利總理梅洛尼大為讚揚，稱讚她願意協助美國和以色列對抗伊朗。

《路透》8日報導，川普7日接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）電話訪問，稱梅洛尼是「一位偉大的領袖」，並表示義大利正在盡其所能提供美以聯軍幫助，「我熱愛義大利，我認為她是一位偉大的領袖。她是一位優秀的領袖，也是我的朋友」。

據了解，梅洛尼政府在美伊衝突升級初期，即果斷承諾向波斯灣盟友提供防空系統及反無人機技術，並派遣海軍保護賽普勒斯。儘管梅洛尼劃清「不參與進攻」的紅線，但她透過上述行動，加上承認「美以打擊伊朗具正當性」，同時積極在北大西洋公約組織（NATO）架構下維持物流支援，贏得川普的信任。

相較之下，川普對施凱爾多次公開表達不滿，因為施凱爾最初拒絕允許美軍使用英國控制的軍事基地發動攻擊。雖然施凱爾後來放寬限制，允許基地用於「防禦性」打擊，但川普對最初的阻撓依然耿耿於懷。

川普在與德國總理梅爾茨會晤時，對施凱爾發表極具羞辱性的評論，稱其「這可不是我們正在打交道的邱吉爾（Winston Churchill）」，意在諷刺施凱爾缺乏戰爭時期的決斷力與勇氣，並指責他損害兩國歷史悠久的合作關係。

當英國考慮派遣2艘航空母艦前往中東支援時，川普更在社群平台「真實社群」上公開回絕，「沒關係，施凱爾首相，我們不再需要它們了。但我們會記住這點。我們不需要在我們打贏之後才加入戰爭的人！」

