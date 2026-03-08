中國人大記者會》川習會議程已在桌上 王毅嗆美：拳頭硬不等於道理硬

中國外交部長王毅在人大記者會上，針對美中關係及即將到來的高層對話發表談話，強調高層交往議程已在準備中，並針對近期國際衝突表達反對使用武力的立場。（歐新社）

中國外長王毅8日於全國人大記者會透露中美高層交往的議程「已經擺在桌面上」，並警告若兩國不接觸將導致損害全世界的誤判。這項宣告不只是例行性的外交喊話，而是北京正正式釋出「習川會」已進入實質籌備階段的政策訊號，試圖在區域衝突激增之際建立新的戰略穩定節點。

據《路透》報導，王毅在 記者會中強調，美中雙方需要進行徹底準備，以創造有利環境來管理現有分歧。雖然中國官方尚未正式宣布習近平與川普的會面日期，但王毅明確表示高層交換意見的議程已經展開，這被視為北京希望將2026年定調為美中關係穩定化的「關鍵一年」。

針對川普政府近期在伊朗與委內瑞拉的軍事行動，王毅展現強硬的外交修辭。他直言「拳頭硬不等於道理硬」，強調世界不能退回「叢林法則」，動輒訴諸武力並不代表強大。王毅暗諷美方近期推行的「唐羅主義（Donroe Doctrine）」與其勢力範圍主張，並呼籲美方應立即停止在中東的軍事行動，避免誤判導致局勢不可控。

王毅在會中質疑，若中國像某些傳統大國一樣劃分勢力範圍，亞洲將無法維持今日的穩定，這番發言顯示美中雙方正針對全球秩序的定義權展開激烈爭奪。

區域局勢複雜 台海軍演與南海爭議成背景

報導指出，儘管中方試圖營造對話氛圍，但其在區域內的軍事作為仍受國際審視。北京過去一年在台灣周邊的大規模演習，以及與日本首相高市早苗因台海防衛問題產生的外交摩擦，均讓習川會前的戰略互信面臨考驗。此外，中方在南海與菲律賓的對峙，也讓外界質疑北京在推動「一帶一路」經濟穩定的同時，是否真能避免與美方及其盟友發生直接的軍事碰撞。

分析人士指出，北京正試圖將中國經濟塑造為全球的穩定力量，藉此對抗川普的軍事擴張與單邊主義。隨著習川會的腳步逼近，北京的外交承諾是否能轉化為具體的區域安全行動，將是未來觀察的重點。

