戰狼外交官兩樣情？耿爽被發配邊疆 前外長秦剛傳「軟著陸」貶副部級

港媒披露，消失多時的前中國外長秦剛（見圖）傳已「軟著陸」，由國家領導人貶為副部級並提早退休，主因涉及生活作風問題。（路透檔案照）

中國外交系統近期人事異動頻傳，2位具代表性的「戰狼」外交官命運備受關注。前中國常駐聯合國副代表耿爽近日履新「中國人民外交學會」副會長，被外界解讀為「發配邊疆」；而消失已久的前外長秦剛，則傳出因婚外情問題被貶為副部級官員並提早退休，甚至有人目擊他在北京書店現身，鬢角已白。

耿爽調任閒職？ 53歲盛年離開第一線

香港《明報》專欄文章指出，正值壯年的53歲耿爽，曾任外交部發言人，以「不爽」表情與強硬言論著稱。他此次從常駐聯合國副代表（特命全權大使）轉任中國外交學會副會長，雖然級別仍為正局級，但外交學會主要從事民間外交，且其他副會長多為臨屆退休的資深外交官，引發外界質疑他是否遭「投閒置散」。

不過文章也分析，將耿爽調職與中美關係轉暖掛鉤恐是過度揣測。相較於趙立堅的挑釁風格，耿爽雖言詞辛辣但仍守外交禮儀。且同為「戰狼」代表的盧沙野，即便爭議不斷，仕途仍未受阻，顯示北京對「敢於鬥爭」的官員仍有一定容忍度。

至於曾是中國最年輕「黨和國家領導人」的前外長秦剛，其去向更具戲劇性。秦剛在2023年突遭免職後銷聲匿跡，僅保留「同志」稱號。據《明報》引述可靠消息，秦剛已由副國級領導人降為副部級，並安排提早退休。

報導稱，秦剛落馬主因確為「生活作風問題」（即婚外情），雖造成惡劣影響，但未涉及更嚴重的政治忠誠問題，因此獲得「軟著陸」。有消息指去年11月曾有人在北京王府井書店偶遇秦剛，形容他「戴鴨舌帽，鬢角已白」，面對問候匆匆離去，與昔日手持憲法侃侃而談的意氣風發判若兩人。

戰狼外交退潮？ 習近平用人引熱議

分析指出，秦剛與耿爽的際遇，反映了習近平第三任期外交人事布局的微妙變化。秦剛曾在3個月內連升2級，被視為習近平親信，其光速殞落對習的識人眼光造成打擊；而耿爽的調動則可能暗示北京正試圖調整對外發言的調性，在「鬥爭」與「形象」間尋求新平衡。

戰狼中國外交官耿爽從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長，形同被調離外交第一線。（法新社檔案照）

