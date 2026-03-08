憂與五角大廈協議不設防 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管今天宣布辭職，原因是對公司與美國戰爭部達成的協議感到擔憂。圖為OpenAI執行長阿特曼。（法新社）

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（Caitlin Kalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國戰爭部達成的協議感到擔憂。

路透報導，卡里諾夫斯基在社群媒體X發文指出，OpenAI在同意將其人工智慧（AI）模型部署到五角大廈的機密雲端網路前，並未花足夠時間進行評估。

卡里諾夫斯基發文表示：「AI在國家安全中扮演重要角色，但在缺乏司法監督的情況下監控美國公民，以及在未經人類授權下賦予武器致命的自主權，都是應該更謹慎討論的界線。」

路透未能立即聯繫到卡里諾夫斯基本人置評，但她在X上發文表示，儘管她對OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及其團隊抱有「深切敬意」，但公司宣布與五角大廈的協議時，「並未設置明確的防護措施」。

卡里諾夫斯基在隨後的X貼文中寫道：「這首先是一個治理問題。事關重大，不該為了簽約或對外發布公告而匆促行事。」

OpenAI在協議達成後隔天表示，該協議包含額外的防護措施以保障其技術應用。OpenAI今天重申，其「紅線」規定禁止將技術用於國內監控或自主武器。

OpenAI在給路透的聲明中表示：「我們理解大眾對這些議題持有強烈看法，我們將持續與全球各地的員工、政府、公民社會及社群進行討論。」

