戰場情報革命！《華爾街日報》揭AI如何協助美以打伊朗

美軍林肯號航艦上的F-35戰機。

《華爾街日報》7日報導，美國和以色列對伊朗的攻擊之所以能以前所未有的速度和精度展開，得益於數月的精心策劃、大規模的軍事集結，以及一種前所未有的尖端武器：人工智慧（AI），主要體現在情報蒐集、目標選擇、轟炸任務規劃並評估戰損，以及管理彈藥、備件等各種物資，並為每個目標選擇最佳武器。

美以兩國拒絕透露他們如何在不斷擴大的衝突中具體運用AI，但近期一些軍事領袖和技術專家揭開一些線索。大多數軍事AI應用旨在為指揮官和規劃人員提供比現在更全面、更快捷的資訊，以便做出比敵人更好、更快的決策，從而獲得戰場優勢。

美國表示，自2月28日襲擊開始以來，已使用包括從艦艇發射的攻擊無人機、從以色列起飛的F-22戰機及從美國本土起飛的B-2匿蹤轟炸機在內多種武器，對伊朗境內3000多個目標進行打擊。

談到軍事AI，人們往往會聯想到殺手機器人，但事實上，目前最大的用途往往是在戰場之外，例如情報、任務規劃和後勤等耗時耗力的領域。這些非戰鬥領域非常適合利用AI來提高效率，因為在軍隊中，每10個人當中最多只有2個人參與戰鬥，高達90％的人員從事後勤支援工作。

五角大廈的AI工具類似ChatGPT和其他面向大眾市場的大型語言模型，但僅限於戰爭領域，並經過訓練，利用相關資訊處理特定任務，力求避免AI常見的故障和誤差。

報導指出，軍事打擊始於情報。蒐集和分析情報可能需要數千名分析人員花費數小時仔細研究通訊截獲資訊、照片和雷達影像，試圖推斷飛彈發射器、隧道和其他目標的具體位置。曾在戰場上工作的美國軍官表示，人工分析人員通常最多只能審查4％蒐集而得的情報。

以色列國防部規劃、經濟和資訊技術部門負責人科恩（Yishai Kohn）上校表示：「AI最直接的影響體現在情報領域，許多潛在的任務根本無法實施，因為缺乏評估關鍵情報所需的人力。」

AI驅動的機器視覺技術如今能夠快速發現大量目標，甚至能夠辨識特定型號的飛機或車輛，還能監聽並總結截獲的對話內容。

以色列公司Conntour執行長戈德納（Matan Goldner）指出：「情報機構已掌握大量的視訊數據，而目前的AI技術能夠幫助他們從大量數據中精準定位所需資訊。」該公司向以色列及其他國家安全機構銷售軟體，使用戶能像使用邏輯線性模型（LLM）查找文字模式一樣查詢視訊資料庫。

與大眾市場AI技術一樣，使用者可以透過查詢深入挖掘結果，例如識別醫院附近的所有飛彈發射器。他們還可以設定系統在特定事件發生時發出警報，例如「每次有人在這個軍事基地附近拍照時都通知我」。

喬治城大學安全與新興技術中心高級研究員普羅巴斯科 （Emelia Probasco） 表示，美國陸軍第18空降師利用數據公司Palantir Technologies的軟體，在名為「猩紅巨龍」（Scarlet Dragon）的一系列持續演習中，再次刷新其在伊拉克創下的美軍最高效目標定位行動紀錄。她表示，拜AI技術所賜，該師僅用20人就完成這項任務。

北大西洋公約組織（NATO）負責數位轉型的最高官員、法國海軍上將范迪亞（Pierre Vandier）表示，北約成員國軍隊正利用AI技術追蹤俄羅斯「影子油輪艦隊」，每天多次掃描數百萬平方英里的海域，尋找在海上非法轉移燃料的船隻。他表示，影像隨後會與船隻身份資訊連結起來，以便進行更密切的追蹤和潛在行動。

范迪亞指出，AI技術正在將軍事情報分析從盲目摸索目標轉變為從海量目標中篩選資訊，「透過AI可以指定的目標數量正在爆炸式增長」。

任何軍事行動的規劃，從今年1月快速而精準地抓捕委內瑞拉總統馬杜羅到與伊朗的戰爭，都需要情報官員、作戰指揮官、武器專家和後勤管理人員在內各領域專家共同參與，通常可達40人左右。隨著準備工作的推進和計畫的不斷完善，每位專家都會修改自己的計畫，而這些修改又會對其他專家產生連鎖反應。例如，如果情報報告將轟炸目標轉移到更遠的目標，指揮官可能會選擇使用不同的飛機或武器，這反過來又會影響機組人員的排班、飛行計畫和燃料消耗。

此前，更新所有這些因素既緩慢又往往帶有主觀性。如今，AI可以瞬間處理複雜的交互影響，並考慮到每項變化如何影響整個軍事行動。

一旦發生攻擊，AI可以透過影像處理軟體等工具加快戰損評估，從而輔助初步情報收集。雖然分析會受到影像品質的限制——影像品質取決於天氣、目標是否在地面等基本因素——但AI融合各種輸入資料的能力正在改變此一領域。透過一種稱為感測器融合的過程，AI可以處理視覺、雷達、熱訊號和質譜數據，從而綜合出一系列可能的結論。快速分析攻擊的成敗，有助於優化後續目標清單。

AI無法取代的一點是人類的判斷。許多參與AI計畫的軍方官員警告，AI的能力可能會導致過度依賴其提供的資訊。曾在海軍擔任多個職務的普羅巴斯科表示，將決策權交給AI是嚴重的問題。與其他武器系統一樣，必須實施安全措施來限制風險，「目前這方面的基礎設施投入不足」。

