美國之音大裁員僅剩骨幹 法官裁定川普任命官員無權裁員

美國總統川普提名領導美國全球媒體總署（USAGM）的雷克（Kari Lake）。聯邦法官裁定，她未經參議院確認，無權對美國之音進行大規模裁員。（美聯社檔案照）

美國聯邦法官 8日裁定，由川普提名領導 「美國全球媒體總署」（USAGM）的雷克（Kari Lake），並無法律權力對美國之音（VOA）採取大規模裁員與終止合約等措施。這家自二戰時期成立的國際媒體，目前僅剩少數語言服務與骨幹人力維持運作。

根據《美聯社》報導，聯邦地區法院法官蘭伯斯（Royce C. Lamberth）在裁決中指出，雷克的提名未經參議院確認，也不符合《職位空缺法》的法定結構。蘭伯斯認為，雷克既不具備憲法任命條款要求的正式官員身分，也不符合代理職權的法律規範，因此她無權採取相關行政措施。雷克則稱該裁決為「虛假」判決，並表示將提起上訴。

請繼續往下閱讀...

記者團體提告勝訴 捍衛二戰老牌機構

這項裁決源於美國之音白宮特派員維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）與同事共同發起的訴訟。提告記者表示，這項裁決是修復該機構所受損害的有力一步，但目前仍難以確定對職涯陷入停擺的同事有何實質影響。

支持者稱美國之音是展現美國軟實力（soft power）的重要管道，須在不受政府控制下提供客觀新聞；雷克則認為政府媒體應強化行政部門觀點，並將裁員視為消除官僚浪費的必要措施。

無國界記者（RSF）組織表示，該判決印證其觀點，即政府對美國之音的行動屬非法。該組織也強調，如何確保美國之音記者重返工作崗位將是重點。雷克透過社群平台 X 重申，川普政府獲得民意授權削減龐大官僚與浪費，將針對判決進行法律抗爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法