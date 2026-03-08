為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗革命衛隊：可與美以激戰6個月！ 預告部署更強長程飛彈

    2026/03/08 13:56 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗首都德黑蘭7日晚間傳出巨大爆炸並升起熊熊火光與濃煙，以色列軍方隨後宣稱已幾乎完全掌控伊朗領空。（路透）

    伊朗革命衛隊8日表示，伊朗有能力與美國和以色列進行長達6個月的高強度戰爭。就在衝突進入第2週之際，以色列軍方表示已對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）1間飯店發動空襲，目標鎖定伊朗革命衛隊的指揮層。

    據《法新社》報導，伊朗革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）週日強調，伊朗武裝力量有能力按目前的戰鬥強度維持長達6個月的作戰。奈尼透露，伊朗至今動用了第一與第二代飛彈，未來幾天將部署更先進且較少使用的長程飛彈投入戰場。伊朗安全首長拉里加尼（Ali Larijani）則指出美方現已陷入戰爭陷阱，並指控川普政府試圖複製推翻他國政權的模式。

    隨著衝突升級，戰火已全方位向周邊國家外溢。沙烏地阿拉伯通報攔截了多架朝首都利雅德外交區飛去的無人機，科威特國際機場的航空燃油槽也遭到襲擊，導致該國宣布減少原油產量。卡達表示遭到伊朗發射2枚巡弋飛彈與10枚彈道飛彈攻擊，阿拉伯聯合大公國也在攔截來自伊朗的威脅，畫面顯示有飛行物墜落於杜拜機場。

    以色列總理納坦雅胡誓言將全力推進對伊朗的戰爭，並稱以色列幾乎完全掌控德黑蘭上空。由於荷姆茲海峽運輸面臨威脅，全球能源供應與股市均受到衝擊，國際油價已出現大幅上漲。伊朗司法首長警告，若中東鄰國持續為敵方提供軍事協助，伊朗對相關目標的攻擊將持續。

