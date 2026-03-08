川普拒談判嗆伊朗：恐打到「沒人能宣布投降」

美國總統川普公普7日前往多佛空軍基地（Dover Air Force Base），迎回6名在科威特遭伊朗攻擊而陣亡的美軍將士遺體，並在移靈儀式上神情肅穆地致上敬意。（彭博）

美國總統川普針對中東戰局發出強硬表態，他表示自己對與伊朗談判沒有興趣，並暗示這場戰爭可能不是透過談判結束，而是持續軍事打擊直到伊朗軍隊被摧毀，甚至打到沒有任何領導人能出來宣布投降為止。

根據《路透》報導，川普7日在空軍一號（Air Force One）上向隨行記者表示，他對與伊朗談判沒有興趣。川普進一步指出，如果所有潛在的伊朗領導人都被消滅且軍隊被摧毀，那麼空襲行動將使談判變得毫無意義。他直言，到了某個時間點，伊朗可能已經沒有任何人留下來可以說出「我們投降」這句話。

這場戰事已導致中東區域緊張局勢升溫，沙烏地阿拉伯、科威特與阿拉伯聯合大公國皆通報境內遭到伊朗無人機攻擊。知情人士透露，沙烏地阿拉伯已向德黑蘭當局發出明確警告，若伊朗持續攻擊該國及其能源設施，利雅德當局將被迫採取相同的報復行動。目前全球原油市場也因戰火導致荷姆茲海峽幾乎停擺而陷入動盪，油價已創下多年來的新高。

就在美國強硬表態之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）卻罕見地為攻擊鄰國境內的美軍設施向波灣國家道歉，並呼籲他們不要加入美以聯軍的打擊行動。裴澤斯基安雖然駁斥了川普要求無條件投降的呼籲，但其放軟的言論仍在伊朗國內引發反彈。伊朗最高國家安全委員會秘書隨後在國家電視台上澄清，強調伊朗高層在處理這場戰爭的立場上並無任何分歧。

