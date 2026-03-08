互炸石油設施！伊朗、以色列戰事升溫 雙方衝突進入新階段

以色列國防軍宣布，7日晚間朝伊朗首都德黑蘭30多處石油設施發動空襲。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

中東戰火持續升級，以色列國防軍宣布，已在7日晚間朝伊朗首都德黑蘭30多處石油設施發動空襲，並強調此次空襲象徵以軍對伊朗攻勢邁入下一個階段。伊朗武裝集團「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）則於同日回嗆，他們朝以色列海法（Haifa）的一座煉油廠發射飛彈，作為報復以軍的最新空襲行動。

綜合外媒報導，以色列消息人士向媒體透露，以軍這次空襲目標鎖定「軍事單位」或與軍事工業體系有直接關聯的設施。以色列國防軍（IDF）則透過公開聲明指出，「這是一次重大打擊，代表進一步深化對伊朗恐怖主義政權軍事基礎設施的破壞」；以色列納坦雅胡也提到，已準備許多計畫推進對伊朗的下一階段。

報導指出，這次美國和以色列自2月28日聯合對伊朗發動大規模軍事行動以來，伊朗首度有石油設施遭到打擊。另從社群網路流傳的畫面顯示，包含德黑蘭沙赫蘭油庫（Shahran oil refinery）在內，許多石油儲存設施遭到空襲後，冒出橘紅色的熊熊火焰，滾滾黑色濃煙更是直衝天際。

對於以軍此次攻擊，伊斯蘭革命衛隊也於7日晚間透過伊朗媒體《Sepah News》發聲指出，他們已朝以色列海法的煉油廠發射1枚「破堡者」（Kheibar Shekan）飛彈報復；以軍則表示，已將這枚飛彈成功攔截，目前當地尚未傳出有人員傷亡或建築被直接命中的消息。另從網路流傳的影片顯示，海法煉油廠附近有附近出現大量濃煙。

???? NEW: Iran says it struck Israel’s Haifa oil refinery with ballistic missiles



Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps （IRGC） said it targeted the Bazan oil refinery in Haifa Bay on March 7 using Kheibar Shekan solid-fuel ballistic missiles.



???? The IRGC said the strike was… https://t.co/PfxCd3nXPv pic.twitter.com/9Ss2iqAzK4 — Drop Site （@DropSiteNews） March 8, 2026

