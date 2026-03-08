拒英航艦馳援中東！川普狠嗆施凱爾：不缺打贏才來的盟友

英國國防部證實正為威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦的潛在中東部署進行準備，卻遭美國總統川普無情抨擊來得太晚，並直言美國已不再需要英國航艦的協助，圖為威爾斯親王號返回英國朴茨茅斯港資料照。（路透）

美國總統川普公開表示，美國不需要英國派遣兩艘航空母艦支援對伊朗的戰事，並警告將「記住」倫敦當局未在戰爭初期提供協助。這番言論正值英國考慮派遣航艦前往中東之際，再度凸顯美英這對軍事盟友之間的摩擦。

根據《路透》報導，川普7日在其社群平台「Truth Social」發文，針對英國可能向中東部署兩艘航空母艦的消息做出強烈回應。 川普在文中表示：「沒關係，施凱爾（Keir Starmer）首相，我們不再需要它們了。」 他進一步抨擊，美國不需要那些在戰爭已經打贏之後才加入的人，並強調「我們會記住這點」。

拒借基地埋下導火線 美英盟友爆公開摩擦

這場外交摩擦的導火線，源於英國首相施凱爾在戰爭初期的決策。川普本週曾直指施凱爾「毀了」兩國歷史悠久的密切關係，因為倫敦當局最初拒絕讓美軍使用英國基地來攻擊伊朗。 施凱爾對此辯護稱，他必須確認任何軍事行動皆為合法且經過周密計畫，直到後來才批准美軍使用英國基地進行防禦性打擊。

針對航艦部署進度，英國國防部7日證實，目前正為威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦的潛在部署進行準備。 然而，一名英國官員透露，關於是否真的將該航艦派往中東，目前尚未做出最終決定。報導也指出，這並非兩位領導人首次針鋒相對，施凱爾今年稍早曾批評川普想買下格陵蘭島的言論令人錯愕。

