伊朗女校空襲150死陷羅生門！川普拒認帳 批伊朗武器毫無精準度

伊朗南部一所女子學校遭到空襲造成嚴重死傷，美國總統川普公開批評伊朗武器毫無精準度，並稱該起事件可能是伊朗造成。（路透）

伊朗南部一所女子小學遭空襲造成逾150人死亡，責任歸屬仍未釐清。美國總統川普7日表示，他認為這起攻擊「可能是伊朗造成」，並批評伊朗武器「毫無精準度可言」。

根據《法新社》報導，川普在空軍一號（Air Force One）上向隨行記者表示，這起發生在伊朗南部米納卜（Minab）的攻擊事件，他認為「可能是伊朗造成」。川普直言，伊朗的彈藥極度缺乏精準度，甚至可以說是毫無精準度可言，這番說法為事件的責任歸屬增添了新的爭議。

伊朗官方先前指控，該國一所女子小學遭到空襲，造成超過150人死亡，且罹難者多數為無辜學生。《法新社》在報導中明確聲明，目前無法進入現場，也無法獨立核實確切的傷亡人數。隨後伊朗革命衛隊將矛頭指向華府，並表示他們已動用無人機與精確導引飛彈攻擊位於阿拉伯聯合大公國境內的美軍基地。

美方啟動內部調查 紐時分析攻擊時間重疊

針對這起校園悲劇，以色列與美國皆未承認犯案，美國國防部則證實正對此展開內部調查，國務卿魯比歐也強調美方絕對不會故意將學校設為攻擊目標。《紐約時報》則引述社群媒體影像與目擊者說法指出，該所學校遇襲的時間點，恰逢美軍正在攻擊荷姆茲海峽附近的革命衛隊海軍基地，強烈暗示美軍仍有涉案可能。

目前這起空襲事件的真實傷亡人數與具體責任歸屬，仍因缺乏獨立第三方單位的現場查證而無法徹底釐清。針對校園遇襲的元凶，美方與伊朗雙方目前各執一詞。後續責任的最終判定，將取決於美國國防部內部調查的確切證據與最終報告。

