千輪GPS集體失靈！波斯灣船舶導航竟不如手機 淪中東電子戰苦主

一艘大型貨輪航行於中東荷姆茲海峽。受戰火衍生的電子戰干擾，波斯灣海域約1000艘商船近期面臨GPS訊號癱瘓危機，凸顯其導航設備比智慧型手機更老舊的脆弱現實。（）

中東戰火波及全球航運，約1000艘航行於波斯灣的商船一度在海面上失去定位。這場大規模的導航混亂，揭露了一個極具反差的科技現實：現代商船使用的導航設備，其實遠比一般智慧型手機還要老舊。當區域衝突升級為無形的電子戰時，這些龐大貨輪在面對訊號干擾時反而變得極度脆弱。

根據《法新社》報導，自美以聯軍擴大軍事行動以來，波斯灣與阿曼灣的衛星導航訊號遭到嚴重干擾。能源市場情報公司卡普勒（Kpler）資深分析師阿姆帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）指出，受影響的船隻高達1000艘，約占該海域船舶總數的一半，且多數集中在阿拉伯聯合大公國與阿曼沿岸。

請繼續往下閱讀...

導航設備比手機老舊 僅依賴單一初代頻段

現代智慧型手機通常能接收美國、歐洲與中國等多組全球導航衛星系統（GNSS）的雙頻訊號，但商船的設備卻異常落後。德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）工程學教授韓佛瑞斯（Todd Humphreys）表示，多數船舶僅接收1990年代啟用的初代民用GPS訊號（L1 C/A），無法切換至其他系統。這種技術落差導致龐大的商船在面對訊號干擾時，反而比部分手機更容易失效。

除了用強力電波覆蓋原有頻率的直接干擾，戰區更出現了危險的誘騙（Spoofing）電子戰手段。這會欺騙船隻的衛星接收器，進而導致船舶自動識別系統（AIS）顯示錯誤位置，讓部分船隻在螢幕上詭異地顯示位於伊朗或阿聯的陸地上。一名匿名遠洋商船船長透露，由於GPS同時驅動船上的時鐘與雷達系統，一旦失靈，船員只能被迫退回20世紀的航海模式，單靠肉眼辨識地標或傳統雷達來駕駛龐然大物。

這場大規模的訊號混亂實為各國防禦策略的延伸。波斯灣國家為防範伊朗配備衛星導航的見證者（Shahed）無人機，選擇將干擾系統對準自家海岸；以色列與伊朗在先前的衝突中也曾採取相同行動。專家指出，即使會擾亂自家海空交通與民間物流，各國仍會毫不猶豫地啟動干擾，顯示大範圍干擾GPS已成為現代戰爭中防禦空中威脅的常見副作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法