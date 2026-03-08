為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普拒讓庫德族參戰 盼選出避戰的伊朗新領袖

    2026/03/08 16:59 中央社
    川普。（法新社）

    川普。（法新社）

    美以聯手攻擊伊朗逾一週，美國總統川普今天表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行；川普還說，希望選出一個不會帶領伊朗走向戰爭的領導人，他並排除讓庫德族部隊參與這場戰爭的選項，以免戰況變得更加複雜。

    美國和以色列聯手對伊朗發動軍事行動至今邁入第8天，這場行動已造成多名伊朗領導高層喪命，包括伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。另外，目前已知有6名美軍人員在作戰行動中殉職。

    這6名美軍的遺體今天被運回美國，川普和美國副總統范斯（JD Vance）等人親自到德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）迎接並向殉職人員致敬。

    川普隨後搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）前往佛羅里達州邁阿密途中接受媒體聯訪時表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行。這項軍事行動至今已摧毀伊朗海軍、殲滅伊朗空軍，摧毀其大部分的飛彈並重創飛彈生產地點，伊朗無人機產能也大幅下降。

    他還說，美國除掉了伊朗政權第一層、第二層領導層，現在他們已換到第3或第4層，「目前的領導人根本沒人認識」。

    川普先前接受美媒專訪指出，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選，表明無法接受哈米尼的兒子，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。

    他今天對此表示：「我們不想每隔5年或10年就要回來採取行動，所以我們想選出一位不會帶領國家走向戰爭的（伊朗）總統。」

    此外，先前傳出盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織正準備對伊朗發動可能的跨境軍事行動，川普今天表示，美國不打算讓庫德族介入，「我們與庫德族關係非常友好… 但我們不想讓這場戰爭變得比現狀更複雜」。

    川普指出，雖然庫德族願意參與，但他已排除讓「庫德族進去」的選項，「我不希望看到庫德族受傷或犧牲」。

