高市早苗車牌遭中國網紅炎上 矢板明夫曝原因「不得不佩服想像力」

日本第一位女首相高市早苗與愛車TOYOTA SUPRA A70合影。（圖擷自CR.Daily Shincho）

日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，本月7日是日本首相高市早苗65歲生日，支持者紛紛期待高市能夠打造一個穩定而長期的政權，讓日本在國際局勢劇烈變動的時代，能夠更上一層樓。

矢板明夫6日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，如果是在過去的日本政壇，65歲往往已經是準備退休、寫回憶錄，以及偶爾上電視評論政治的年紀。但如今的日本，65歲卻正值「政壇正當年」。

矢板明夫6日透過友人向高市的辦公室送去2盆蝴蝶蘭。1盆以印太戰略智庫的名義致贈，感謝她去年接受邀請訪問台灣，與台灣社會各界深入交流；另1盆則是替「台灣安倍晉三之友會」送上的祝福。

矢板明夫稱，蝴蝶蘭象徵「幸福飛來」，不僅祝願高市工作順利、政務順心，更希望她能繼續推動台日友好關係，讓台日之間的合作更加緊密。

矢板明夫提及，高市是3月7日出生，而她的先生、前眾議員山本拓則是7月7日出生。因此，高市愛車的車牌號碼是「3777」，這本只是夫妻生日的巧合與小小的浪漫。

然而，車牌號碼不久前卻被某些中國網紅「腦補」，解讀為紀念1937年7月7日爆發的盧溝橋事變。矢板明夫說，這種陰謀論的解讀，讓人看了實在是哭笑不得。「有時候不得不佩服某些人的想像力，連車牌都能讀出一部歷史劇。」

3月7日出生的人是雙魚座。矢板明夫指出，雙魚座善於與人溝通、富創造力，也容易對他人的情緒產生共感，因此常被認為適合從事心理諮商、醫療、藝術或表演相關工作；另一個說法是，雙魚座不太喜歡激烈衝突，更傾向追求和諧、穩定與舒適的環境。

矢板明夫表示，這些描述放在高市身上，似乎有一半說得很準。比如她在國會答辯時往往條理清晰、語氣平穩；但若說她完全不喜衝突，恐怕也不盡然。面對外交、安全保障等重大議題時，高市的立場表現得相當堅定，甚至頗有「不退一步」的氣勢。

矢板明夫說，「無論如何，在這個特別的日子，先誠心祝福高市首相生日快樂。願她健康順心，日本越來越好，台日之間的友誼也像蝴蝶蘭一樣，越開越美、越飛越高。」

