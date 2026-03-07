為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普遭批對伊朗目標再三轉變 白宮駁外界質疑

    2026/03/07 22:18 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普要求德黑蘭政府無條件投降，遭外界質疑對伊軍事目標不明確。（路透）

    美國總統川普對伊朗軍事行動的目標再三轉變，從瓦解伊朗核子、彈道飛彈能力到德黑蘭政權更迭，如今則要求「無條件投降」。專家指出，川普政府缺乏對伊朗整體的審慎策畫，對決策和行動產生的影響也缺少意識。

    「華爾街日報」專文分析，美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合轟炸至今收穫重大成果，包括打擊超過3000個目標、毀損並摧毀43艘伊朗軍艦，並擊殺最高領袖哈米尼等大批領導層等。但在是否武裝庫德族、與伊朗政權內部人士合作或指定華府偏好領導人選問題上仍未得出結論。

    川普6日宣布，華府不會與德黑蘭達成協議，只接受「無條件投降」，並要求伊朗的新領導人必須是美國可接受的人選。華爾街日報評論，這項主張可能使華盛頓承擔國家建設者的角色，這也是川普誓言避免的處境。

    白宮新聞秘書李威特否認川普轉換對伊朗的軍事目標，無條件投降是指當總統不再認定伊朗存在威脅。川普及其國家安全團隊皆監控著「史詩怒火」行動產生的每個影響，立即應對隨之而來的潛在挑戰。

    李威特強調，川普與國安團隊仍一心一意專注對伊行動的長期目標：「徹底消滅威脅美國近50年的恐怖政權」。

