回嗆伊朗「正被打得半死」 川普預告將擴大攻擊目標

美國總統川普。（路透檔案照）

美國總統川普連兩天對伊朗發表強硬談話，繼要求伊朗無條件投降後，川普7日發文表示，伊朗將被「狠狠地痛擊」，並揚言會擴大攻擊目標。

川普7日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，表示「正被打得半死」的伊朗「已經向其中東鄰國道歉和屈服」，並承諾不會再攻擊這些國家；川普指，伊朗如此承諾，是因為美國和以色列毫不休止的打擊。發文說，「今天，伊朗將被狠狠地痛擊」，並且由於伊朗的「惡行」，美國正在嚴肅考慮，將至今尚未被列為打擊目標的一些地區和人，列為目標。

川普發文中稱伊朗過去試圖主宰中東，現在伊朗是「這是數千年來，首次輸給周邊中東國家」、「伊朗現在不再是『中東惡霸』，而是『中東的魯蛇』，而且會一直如此數十年，直到他們投降、或者更有可能的情況是，完全崩潰」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日矢言，伊朗絕對不會投降，但他為伊朗近日攻擊區域國家道歉，表示這些打擊行動是因軍事體系內部「溝通有誤」所致。他說，只要周邊鄰國不被當成攻擊伊朗的跳板，德黑蘭將停止攻擊這些國家。

