為伊朗從事間諜活動 倫敦警方漏夜逮捕4人

倫敦警方昨逮捕涉嫌為伊朗執行間諜任務的多名男子。示意圖。（資料照）

英國倫敦有伊朗間諜滲透！倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）昨（6日）凌晨採取大規模行動，於倫敦多處逮捕10名男子。警方指控，其中4人涉嫌為伊朗情報機關執行間諜任務，長期對當地的猶太社群進行秘密監控。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，經倫敦反恐警察數月的追蹤與調查後，於昨日凌晨1點發動突擊。被逮捕的10名嫌犯中，有4人涉嫌直接替伊朗從事間諜與監控活動，分別為1名伊朗籍及3名持有英國、伊朗雙重國籍的男子，年齡介於22歲至55歲之間。

搜捕行動遍及哈羅（Harrow）、沃特福德（Watford）及巴內特（Barnet）等多個行政區。除去上述4名核心嫌疑人外，警方也在哈羅同一地點逮捕了另外6名涉嫌協助犯罪的男子。目前所有嫌犯均被拘留在倫敦市中心的警察局，接受進一步審問。

隨著伊朗與美以近日爆發激烈軍事衝突，倫敦猶太社群對安全威脅的擔憂日益加劇。北倫敦猶太社區守望組織（Shomrim）主席格拉克（Rabbi Herschel Gluck）直言，伊朗在英國長期布有潛伏的恐怖組織小組，早已不再是秘密，所以這次逮捕行動並非在意料之外。他也認為警方此次行動，有助於緩解猶太社群的緊張心情與穩定民心。

英國猶太教慈善機構「社區安全信託基金會」（CST）對警方的果斷行動表示感謝，然而，民間團體「反對反猶太主義運動」（Campaign Against Antisemitism，CAA）則批評，內閣至昨仍未將伊朗強大武裝力量「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）正式列為恐怖組織，而對政府表達強烈不滿。

對此，英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）在社交平台X發文安撫百姓。她強調，英國警方與情報體系具備全球頂尖的水準，對於任何威脅國家安全的行為，政府「絕對會毫不猶豫地採取行動」。

英國反恐警政首長弗拉納根（Helen Flanagan）則呼籲公眾保持警覺，這次逮捕是長期調查的一部分，而並非將英國當地的恐怖組織團夥皆一網打盡，如果看到或聽到任何令人擔憂的事情，請迅速與警察聯繫。

事實上，這並非伊朗情報勢力首度在英國露出馬腳。英國安全局（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年曾揭露，英方自2022年以來，已成功挫敗20起由伊朗支持的在英犯罪密謀。目前，警方仍持續在哈羅與溫布利（Wembley）等地進行後續搜索，釐清是否還有更多共犯在逃。

"You may not be interested in fighting the Iranian regime - It's interested in fighting you."@AmbNathanSales reacts to the arrest of four men in the U.K. accused of helping Iran’s intelligence service spy on the Jewish community in London. pic.twitter.com/ZLWgbfetE3 — The Faulkner Focus （@FaulknerFocus） March 6, 2026

I want to thank the police and our security services for the action they’ve taken today to keep Britain safe from a potential threat.



The Jewish community and the wider public will understandably be concerned by today's arrests. We continue to monitor the situation closely and… — Shabana Mahmood MP （@ShabanaMahmood） March 6, 2026

