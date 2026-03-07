川普要求「無條件投降」 伊朗總統嗆：白日夢、至死都不會實現

伊朗總統裴澤斯基安。（路透檔案照）

美以對伊朗的聯合軍事行動進入第8天，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天（7日）矢言絕對不會投降，要伊朗無條件投降是作夢，他並表示，只要周邊鄰國不被當成攻打伊朗的跳板，德黑蘭將停止對這些國家的攻擊。

裴澤斯基安7日在國營電視台播出的談話，態度強硬地表示，伊朗的敵人，希望伊朗人民無條件投降，是「至死都不會實現的白日夢」。這段談話顯然是回應美國總統川普前一天的要求。

川普6日發文表示，不會和伊朗達成任何協議，除非德黑蘭「無條件投降」；他並喊出「讓伊朗再次偉大」（MIGA）口號，表示美國和盟邦會協助重建伊朗，使其成為經濟更好、更強勁的國家。

裴澤斯基安在7日的談話中，也為伊朗近日攻擊區域國家道歉，表示這些打擊行動是因軍事體系內部「溝通有誤」所致。他說，只要周邊鄰國不被當成攻擊伊朗的跳板，德黑蘭將停止攻擊這些國家。不過，巴林、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等伊朗鄰國，7日清晨再度攔截到來自伊朗的飛彈或無人機。

