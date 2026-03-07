爆炸畫面曝！伊朗剛稱不再攻擊鄰國 杜拜機場又遭無人機攻擊

杜拜國際機場疑似遭到1架伊朗無人機襲擊，有民眾拍到襲擊瞬間，一個小型物體從天而降，引發巨大爆發。（圖擷自X「OSINTtechnical」）

杜拜國際機場今（7日）突傳巨響，疑似1架伊朗無人機襲擊機場，有民眾拍到襲擊瞬間，只見機場航廈旁突有一個小型物體從天而降，引發巨大爆發，濃煙沖天，也讓機場一度關閉。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今發表錄音談話，聲稱就無差別報復鄰國一事致歉，承諾之後只要鄰國沒有發動攻擊，那麼伊朗也不會對其展開襲擊。不過以色列《以色列時報》（The Times of Israel）表示，在這個錄音談話發布後不久，1架伊朗無人機攻擊了杜拜國際機場。

請繼續往下閱讀...

《以色列時報》引述推特開源帳號平台「OSINTtechnical」所分享的影片，有民眾拍攝到杜拜國際機場遭到攻擊瞬間，一個小型物體從天而降，差點擊中A航廈，在建築外爆炸，濃煙沖天。

機場也一度宣布關閉，不過阿聯酋航空稍早已告知旅客將恢復航班，現場旋即歡聲雷動。

Another Iranian attack drone hit Dubai International Airport, barely missing Concourse A. pic.twitter.com/axvNdrXUFn — OSINTtechnical （@Osinttechnical） March 7, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法