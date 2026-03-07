為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍擬護油輪通過荷姆茲 伊朗革命衛隊嗆「我們等著」

    2026/03/07 14:32 編譯孫宇青／綜合報導
    伊朗革命衛隊海軍士兵在南部海域監控。（路透）

    伊朗革命衛隊海軍士兵在南部海域監控。（路透）

    美國和以色列聯手攻擊伊朗一週以來，全球能源運輸咽喉荷姆茲海峽風聲鶴唳，迫使美國計畫派海軍護送油輪通過。但伊朗伊斯蘭革命衛隊7日反嗆，「我們正在等待他們的到來」，絲毫不願讓步。

    《法新社》報導，荷姆茲海峽承載了全球約25％的海上石油貿易量，以及全球約20％至25％的液化天然氣貿易量，但戰爭爆發後，伊朗宣布「完全控制」該海峽，部分航線已出現實質斷航情況，導致運費飆升至歷史新高，馬士基等國際航商警告，海峽積壓的船舶可能導致全球供應鏈全面失序。

    在此情況下，美國總統川普表示，若有必要將派遣美國海軍護衛油輪，而美國能源部長萊特（Chris Wright）6日接受《福斯新聞》採訪時更明確表示，美國海軍正準備在「合理的時間點」護送商船通過荷姆茲海峽，以恢復受衝突阻礙的能源流動。

    對此，伊朗革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）6日回應道，「我們正在等待他們的到來」。他還警告美國，「我們建議美國人在做出任何決定之前，記住1987年美國超級油輪『布里奇頓號』起火事件，以及最近發生的油輪襲擊事件」。

    1980年代中旬，伊朗與伊拉克互相攻擊對方的油輪。科威特為了尋求保護，請求美國為其油輪護航。美國當時將11艘科威特油輪改掛美國國旗，並由海軍驅逐艦護航，「布里奇頓號」就是第一艘受護衛的油輪。

    1987年7月24日，當布里奇頓號在美軍飛彈巡洋艦和驅逐艦護衛下進入波斯灣時，在距離法爾西島（Farsi Island）約30公里處撞上伊朗事先佈設的水雷。布里奇頓號是一艘40萬噸級的超級油輪，外殼極厚；保護它的美軍軍艦卻是薄皮的軍用船隻。爆炸發生後，為了怕軍艦也被水雷炸沉，美軍軍艦反而被迫躲在受損的油輪後方行走，由油輪在前幫軍艦「擋水雷」。

    伊朗革命衛隊現在重提此事，旨在嘲諷美軍護航無用。即便有強大的海軍護衛，伊朗仍有能力透過「非對稱作戰」（如水雷、快艇、無人機）讓美國顏面掃地。

