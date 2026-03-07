被迫參與？巴基斯坦男涉暗殺川普計畫 辯稱「我不是自願」

聯邦大陪審團6日裁定一名巴基斯坦籍男子麥潛德謀殺美國官員罪名成立，包括總統川普在內，該案涉及2024年一項據稱由伊朗支持的未遂陰謀。（路透）

統治伊朗逾35年的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），2月28日在美國與以色列聯手發動的空襲中喪生，中東局勢劇烈震盪。美國聯邦大陪審團6日認定一名巴基斯坦籍男子麥潛德（Asif Merchant）謀殺美國官員罪名成立，包括總統川普在內，該案涉及2024年一項據稱由伊朗支持的未遂陰謀。

綜合《路透》、《紐約時報》等外媒報導，近日一起針對川普的暗殺預謀案在紐約開庭，涉案的巴基斯坦籍男子麥潛德（Asif Merchant）在法庭上辯稱，他並非自願與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）合作，而是為保護遠在德黑蘭的家人安全。

美國司法部指控麥潛德試圖在美國境內招募殺手，企圖暗殺川普以及多名美方高層政要，動機是為報復美軍於2020年擊殺革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。革命衛隊在伊朗政權扮演核心角色，兼具軍事與經濟實力，並擁有情報網絡。

麥潛德在庭上供稱，他當時是被迫參與計畫，「我並非心甘情願參與此事」，並稱其參與行動是為保護在德黑蘭的家人。儘管麥潛德稱從未被要求殺害特定對象，但伊朗聯絡人在德黑蘭的談話中曾點名3名目標人物。除了川普，另外2位分別是美國前總統拜登（Joe Biden）與前美國駐聯合國大使、曾角逐共和黨黨內總統提名的海莉（Nikki Haley）。

然而，美國檢方對麥潛德的「脅迫說」表示懷疑。檢方在呈給法官的信函中指出，「缺乏證據支持真正脅迫或強制情境」，該信函日期標示為2024年。

這場審判正值中東戰火密佈之際。川普上週才剛下令與以色列採取聯合行動，成功擊殺哈米尼。川普日前接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時，更意有所指地談到這起暗殺預謀，霸氣直言：「在他（哈米尼）抓到我之前，我先搞定了他。」

此外，麥潛德的律師團隊暫未回應，白宮亦未立即發表評論。

麥潛德，此照片由美國司法部於2024年8月6日發布的刑事起訴書中提供。

美國總統川普。

