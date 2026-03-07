美軍打爆伊朗 「海陸空軍和高層已消失」川普評分：超過滿分

美國總統川普。（歐新社）

中東緊張局勢升溫中，多名知情人士透露正私下討論派遣美軍地面部隊進入伊朗的可能性，同時公開宣稱伊朗的軍隊與軍事指揮體系已在美軍打擊下遭到重創。

綜合外媒報導，川普近期曾與白宮幕僚及共和黨官員討論派遣美軍地面部隊的構想。不過相關計畫並非大規模入侵，而是考慮部署一小支部隊執行特定戰略任務，例如確保關鍵設施或執行特殊行動，目前尚未做出最終決定。消息人士指出，川普同時描繪了戰後伊朗的構想，包括由美方確保伊朗的濃縮鈾庫存安全，並建立一個願意與美國合作的新政府，在石油生產方面與華府合作，模式類似目前美國與委內瑞拉的安排。

川普近日受訪時表示，美軍在伊朗的軍事行動進展「遠超預期」，甚至給這場行動打出「滿分10分中的12到15分」的評價，他宣稱，在美軍與盟友的打擊下，伊朗的軍事能力幾乎被摧毀，包括陸軍、海軍與空軍都遭到重創，通訊系統與高層也被削弱「他們的軍隊沒了、海軍沒了、通訊沒了，他們的各階層的領導層級人物也沒了。」川普說，伊朗原有的32艘軍艦如今「全部沉入海底」。

川普並稱，美軍採取行動是因為多年來伊朗攻擊導致美軍傷亡，「我們很多士兵被炸傷、失去手腳或面部受創，我們必須做出選擇，是繼續忍受還是採取行動，而我們選擇行動。」他同時讚揚美軍表現「非常出色」，並表示美國在國際上的威望正在提升，稱外界對美軍行動印象深刻。

分析人士指出，儘管美軍目前仍以空襲為主，但華府並未排除派遣地面部隊的可能性，而若衝突進一步升級，戰事恐擴大為更大規模的區域戰爭。

