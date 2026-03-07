《WSJ》驚爆中國入侵FBI網絡 遭竊資料內容曝光

FBI遭入侵。（彭博）

《華爾街日報》今日獨家報導，美國調查人員認為與中國政府有關的駭客，侵入了聯邦調查局（FBI）的一個內部電腦網路。該網路存放著與部分美國國內監控指令相關的資訊。

報導指出，目前入侵的範圍與嚴重程度尚不明確，調查仍處於早期階段。知情人士表示，隨著調查人員蒐集到更多資訊，初步結論可能會有所改變。如果證實中國確實為幕後黑手，這將是北京駭客針對執法監控系統（包含高度敏感資料）的最新一次入侵行動。

遭竊資訊內容曝光

根據近日發送給國會部分議員的通知，FBI 於上個月開始調查此事。此次入侵涉及駭客進入一個非機密系統，該系統包含刑事嫌疑人及其他受政府監視對象的通話與網路活動紀錄。

遭竊資訊涵蓋了通聯紀錄（含撥打與接聽門號）、IP 位址、瀏覽網址及部分網路路由資料，但初步研判不包含通話語音或數位訊息的具體內容。

FBI 在一份聲明中表示：「FBI 已發現並處理了網路上的可疑活動，我們正利用所有技術手段進行回應。目前沒有進一步資訊可提供。」中國駐華盛頓大使館目前未回應置評請求。

