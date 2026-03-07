為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不應拿國際法看中東！ 顏擇雅看美伊戰爭：讓台海更安全

    2026/03/07 14:38 即時新聞／綜合報導
    以色列3日空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊後，一架戰機天空中盤旋。（路透）

    中東戰火緊張局勢升高，美國總統川普更喊要求伊朗「無條件投降」。對此，作家顏擇雅認為，共機已連續多天沒擾台，針對這點就知戰事有把台海變安全，所以我們應高興川普有去打伊朗，不過若是拖下去，美國社會只會更反戰、更孤立主義，這樣將有礙美國繼續給台灣安全承諾。

    「台灣人應該怎麼看美以攻打伊朗這件事呢？」顏擇雅發文，很多人說這場戰爭不符合國際法。但台灣人本來就不應該以國際法為判斷戰爭正不正義的唯一標準。別忘了中國到處主張一中，還要別國公開承認中國可採任何手段統一台灣，就是要把自己可能要對台灣發動的軍事攻擊變成100％符合國際法。

    「先不講國際法。但死傷主要發生在伊朗，不少是平民。光是基於人道主義，我們就應該譴責美以兩國不是嗎？」顏擇雅接著說，問題是伊朗政權的統治方式非常殘暴。死於這次戰爭的伊朗平民，跟伊朗政府剛屠殺的平民數目相比，還真是九牛一毛。當然留在國內的伊朗人怎麼看，我們無從知道。但光看到海外伊朗人的歡天喜地，我們就不該以人道主義角度去譴責戰爭了。

    但如果是為了美國好呢？我們知道這場戰爭在美國是不受歡迎的。「讓美國再次偉大」（MAGA）與左派都反對。拖下去，美國只會更加撕裂。顏擇雅直指，「所以為了這原因，我的確希望戰事快結束，雙方快找台階下」。

    不過。顏擇雅認為，「我們畢竟是台灣人，最應該重視戰事對台灣的影響。」共機已連續多日沒擾台，光這點，就知戰事有把台海變安全。所以我們應高興川普有去打伊朗。問題是拖下去，美國社會只會更反戰，更孤立主義，這樣將有礙美國繼續給台灣安全承諾。所以，我們在慶幸的同時，還是應該希望川普快點抽身，別抱著神權政體可就此終結的不切實期待。

