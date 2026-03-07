為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中、俄為何不救伊朗？葉耀元曝3點真相：他們已無計可施

    2026/03/07 10:51 即時新聞／綜合報導
    德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）7日遭空襲現場升起濃煙。（法新社）

    德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）7日遭空襲現場升起濃煙。（法新社）

    中東戰火持續擴散，外媒《路透》報導指出，分析人士認為俄羅斯、中國對於這場衝突反映出「冷靜的算計」、似乎無意介入援助長期盟友伊朗。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以3點分析，並直言「面對一個敢動武的美軍，世界多數國家都不敢擋在他們面前好嗎？」

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，報導標題為「俄中盟友不救！伊朗孤立無援 專家揭莫斯科與北京『冷靜算計』」，內容提及「伊朗在最高領袖遭擊斃、軍事體系持續承受美國強大壓力的雙重打擊下，幾乎陷入孤立無援的境地。其長期盟友俄羅斯與中國卻僅表達了外交譴責與關切。分析指出，俄、中兩國均無意承擔介入這場衝突可能帶來的高昂代價、有限收益與難以預測的風險」。

    葉耀元接著說，道理很簡單，因為以下數個因素：

    第1點，拿什麼救？一個已陷入戰爭泥沼，一個國內經濟快垮了（然後下個月少了10幾％的原油進口），他們要拿什麼去救伊朗？

    第2點，救伊朗然後跟美國（更精準來說，美軍）正面衝突？曾說過很多次，這邊就讓他再說一次：這世界上充斥著敢跟美國叫囂的國家，但沒有敢跟美國正面衝突測試美軍實力的國家。

    第3點，中、俄他們不是在算計，是他們沒計了。面對一個敢動武的美軍，世界多數國家都不敢擋在他們面前好嗎？

    中國領導人習近平（右）與俄羅斯總統普廷（左）。（美聯社資料照）

    中國領導人習近平（右）與俄羅斯總統普廷（左）。（美聯社資料照）

