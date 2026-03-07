共機7日未擾台！ 川普引國防部數據：北京可能在觀察其他地區局勢發展

美國總統川普。（路透）

中東戰火持續蔓延之際，台海空域過去一週卻出現了罕見的靜謐。美國總統川普在社群平台發文表示，北京這段罕見的「沉默期」格外引人注意。外界普遍認為，北京可能正在觀察其他地區局勢發展，再決定何時恢復對台軍事壓力。

臉書粉專「Donald Trump For President」PO文表示，根據台灣國防部與獨立監測機構資料，北京已連續7天未派遣任何軍機侵入台灣防空識別區（ADIZ），創下自2020年開始追蹤以來最長的空檔紀錄。

這與過去多年幾乎「每日全勤」的灰色地帶共機擾台形成鮮明對比，這些行動長期對台北施加軍事壓力。統計顯示，今年以來解放軍進入ADIZ的次數較去年同期減少46.5%，其中2月的月度總數更是自開始每日公布以來最低。

這段空中活動的「空窗期」發生在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，擾亂全球能源流動（包括中國高度依賴的石油供應），同時外界猜測北京可能在潛在的高層外交前夕降低緊張局勢。

雖然中共海軍仍持續進行海上巡弋，但空中活動的缺席顯示這更可能是一次刻意的戰術性暫停，而非中國對台灣長期戰略的根本轉變。

