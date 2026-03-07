俄羅斯被爆供情資助伊朗攻美軍 白宮：不影響美軍事行動

美國總統川普（右）、俄羅斯總統普廷（左）。（路透檔案照）

美國及以色列聯手攻擊伊朗之際，外媒消息傳出，俄羅斯向伊朗提供用以攻打中東地區美軍的情資。不過白宮方面對此宣稱「不影響美國對伊朗的軍事行動」，並強調「我們正在徹底摧毀他們」，這項行動將持續下去。

《華盛頓郵報》6日獨家披露，伊朗的盟友俄羅斯，已經在協助伊朗對抗美國和以色列的聯合軍事行動，提供德黑蘭有關美國在中東軍事資產位置情資。有了解相關情報的官員更指，由於伊朗軍方的監測能力在剛開戰就被削弱，俄方的協助「似乎相當全面」。對此俄羅斯駐美大使館未回應華郵詢問，美國中央情報局（CIA）、五角大廈也拒絕評論此事。

對此白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在接受媒體聯訪時稱，這件事是否真的發生過並不重要，因為這顯然沒有對針對伊朗的軍事行動產生影響，「因為我們正在徹底摧毀他們」。李威特表示，美軍已擊沉數十艘伊朗軍艦，其海軍已被視為喪失戰鬥力，針對美國及其區域夥伴的彈道飛彈報復性打擊也已減少了90%。

李威特也稱，「美軍是全世界最優秀、最具殺傷力的戰鬥部隊」，並強調這次行動的總體目標是確保伊朗永遠無法再次擁有核武，這才是伊朗對美國構成的真正迫在眉睫的威脅。美國正在達成這項軍事行動的目標，且行動將持續下去。

李威特也提到，美國總統川普（Donald Trump）已列出對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的目標，預計行動將持續約4到6週的時間，「目前我們正順利朝向目標邁進」。

此外，針對川普宣稱除非伊朗「無條件投降」，否則不會有任何協議，李威特則說明，只有當總統認定「伊朗不再對美國構成威脅」，且此次行動的目標「完全實現」時，才能達到無條件投降。

