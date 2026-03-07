饒舌歌手當總理！尼泊爾大選 首都前市長可望勝出

巴倫（Balendra Shah）戴著墨鏡去投票。（路透）

據尼泊爾當局今天公布的昨天國會大選初步結果，曾任首都加德滿都市長的巴倫所屬的全國獨立黨遙遙領先，這位現年35歲的前饒舌歌手可望成為這個喜馬拉雅山脈國家的新總理。

路透社報導，尼泊爾去年9月爆發由年輕人帶頭的歷史性人民起義，造成77人死亡，並迫使時任總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職。昨天舉行的國會下議院選舉是這場動亂結束以來首場選舉。

這次選舉要選出尼泊爾下議院所有275席，分為165席直選及110席政黨票，其中直選票還在計票中。據尼泊爾選舉委員會今天初步公布的計票結果，成立僅3年的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）已拿下約100席，距離取得過半137席遙遙領先對手。

目前成績居次的尼泊爾國大黨（Nepali Congress）已經承認敗選。選舉最終結果預計數日內出爐。分析家以「海嘯」形容全國獨立黨的強勢表現，認為很可能由其組成新政府。

巴倫（Balendra Shah）在2022年當選加德滿都（Kathmandu）市長而跨入政壇。他因發表批評建制的饒舌音樂而受到大眾矚目，其後善用自身人氣攀上政壇高位。

5個多月前尼泊爾爆發群眾示威時，巴倫在社群媒體上向數百萬追蹤者發文表示：「親愛的Z世代，殺害你們的那個人已經下台了。現在你們世代將必須來帶領國家，要做好準備。」

此後巴倫在尼泊爾社群媒體上普遍獲得近乎搖滾巨星般的聲望，他也在爭取總理大位的選戰中一路領先。

位於中國與印度之間的尼泊爾，政治長期以來由少數老牌政黨把持。巴倫若執政，除了代表他的戲劇性崛起之路攀上新高峰，尼泊爾的政局也可能重塑。（編譯：張正芊）1150307

