美軍攻打伊朗 BBC：戰爭正動搖中國戰略野心

圖為中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國人民政治協商會議開幕式。（路透）

美國2月底發起攻擊伊朗的軍事行動，英國媒體分析，短期而言中國仍有足夠石油供應能支撐數月，但北京正計算戰事對長期前景的意義，不僅牽涉在中東的投資，也關乎整體戰略野心。

英國廣播公司新聞網（BBC News）今天報導，中國政府昨天把2026年經濟成長目標下修為4.5％至5％，為1991年以來最保守目標，儘管北京當局仍在快速推動發展高科技與可再生能源產業。

請繼續往下閱讀...

中國可能希望透過出口走出經濟困境，但過去一年一直跟美國打貿易戰，如今又面臨中東動盪的前景，而該地區提供給中國大量能源。

哥倫比亞大學（Columbia University）全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）估算，中國2025年從伊朗進口原油每日平均138萬桶，約占原油總進口的12％。

BBC指出，這場戰事拖越久，衝擊就越大，特別是在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道持續受阻的情況下。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）資深研究員薛特勒-瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示：「中東若長期動盪不安，將擾亂中國在其他重要地區的布局。」

他說道：「以非洲的經濟體為例，過去受惠於來自波斯灣地區穩定資本流入；如果資金潮退去，恐怕會引發更廣泛不穩定性，進而削弱中國更廣、更長期利益的可持續性。」

報導還提及，考慮中國全球足跡，北京在中東地區以外的投資和市場，也同樣容易受到一場曠日持久戰爭波及。

北京當局已經發出可預期、語氣克制的譴責，並呼籲停火。

然而，加上美國1月初抓捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），兩次事件之中，中國都作為旁觀者，無力援助其「勢力範圍」內的夥伴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法