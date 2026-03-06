伊朗靠無人機海撐下去 擴大戰線打持久戰

以色列4日攔截來自伊朗的飛彈。（路透）

美國和以色列對伊朗的軍事打擊，大幅削弱伊朗以飛彈大規模反擊能力，不過，德黑蘭正改以另一種方式擴大戰爭：用低成本、可大量生產的自殺式無人機攻擊，把戰火擴散到更廣泛地區。

《華爾街日報》5日報導，美國和以色列開戰6天以來，已大幅摧毀伊朗飛彈庫存和發射器，美以押注的是，瓦解伊朗飛彈能力是徹底擊潰其政權反擊力的關鍵。然而，儘管伊朗以最強大武器攻擊能力已大幅減弱，但仍能以其他方式回擊，最關鍵的就是其低成本、大量的無人機。

現在德黑蘭仍可持續以數百架之量攻擊周邊阿拉伯國家，將戰火擴大，散播恐懼、擾亂市場以及牽動全球經濟命脈的波斯灣原油與商品航運。倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）高級研究員哈桑（Hasan Alhasan）表示，「伊朗現在的重點是持續打下去，而非打擊規模」。

根據美國與以色列說法，伊朗在6天內已對中東至少11個國家發動攻擊。其中一個主要目標阿拉伯聯合大公國，根據其國防部數據顯示，最近幾天飛彈攻擊次數已從開戰之初的165次降至個位數，而過去4天無人機攻擊仍維持在一天120到150次之間。

日內瓦高等研究所（Geneva Graduate Institute）軍備控制研究員、伊朗問題專家薩比特（Farzan Sabet）指出，伊朗有備案戰略，仰賴低成本自殺式無人機大軍，「在出口石油的波斯灣地區製造一種整體風險」。伊朗擴大反擊範圍，意在讓美國經濟付出最大代價。前土耳其外交官、伊斯坦堡獨立智庫「外交與經濟政策研究中心」（EDAM）主任歐爾根（Sinan Ulgen）說，「這正是伊朗其中一個策略：透過提高美國及其盟友的成本，向美國決策圈施壓」。

