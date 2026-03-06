時代雜誌：伊朗戰爭挫中國銳氣 台灣更受到鞏固

「時代雜誌」刊登文章指出，伊朗戰爭分散美軍注意力並耗損武器庫存，情勢乍看對台灣不利，但美軍不僅在行動中展現超絕執行力，更從外交上挫中國的銳氣，反而更能夠鞏固台灣。（路透）

「時代雜誌」刊登文章指出，伊朗戰爭分散美軍注意力並耗損武器庫存，情勢乍看對台灣不利。但美軍不僅在行動中展現超絕執行力，更從外交上挫中國的銳氣，反而更能夠鞏固台灣。

「時代雜誌」（TIME）記者康貝爾（Charlie Campbell）以「伊朗戰爭分散並耗損美軍，但或許也保住台灣」為題撰文指出，考量到美國總統川普與伊朗持續進行的戰爭已經對保衛台灣所需的先進武器系統庫存造成耗損，這令台灣、烏克蘭乃至華府都感到憂心。

消息人士透露，3日在川普政府官員與國會議員的閉門簡報會中，就有針對美國武器儲備提出的疑問。

當美軍因為遠在地球另一端的衝突而元氣大傷、精力分散之際，外界憂心，對中國領導人習近平而言，恐怕此時不對民主台灣出手，更待何時。同時，從川普的行事風格，也從他在俄羅斯侵略烏克蘭議題上的矛盾心態來看，都凸顯出他的交易型性格以及奉行「強權即公理」信條，令人憂心這可能被習近平解讀為開綠燈。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）表示：「即使解放軍還沒有完全準備好，習近平會不會趁美國精準彈藥可能耗盡而攻打台灣？這是有可能的。」

不過，其他跡象顯示情勢朝著相反方向發展：美國襲擊伊朗其實反倒鞏固台灣事實上獨立的狀態，至少在短期內如此。儘管美方對於開戰理由的說法含糊其辭且自相矛盾，戰事走向也不明朗，但不可否認的是，美軍至少在作戰行動上展現驚人戰果。

開戰前4天內美軍就攻擊近2000個目標，包括16艘船艦和一艘潛艦，其中一艘伊朗護衛艦更在約2000英里外的斯里蘭卡附近遭到擊沉。而美軍於果敢俘獲委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolás Maduro）後，又成功對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其親信進行斬首行動，展現超絕情蒐和執行力，與近半世紀未曾參與大規模戰爭而且當時敗北的解放軍形成鮮明對比。

澳洲國立大學（Australian National University）駐台灣的政治學者宋文笛（Wen-ti Sung）表示：「已經證明斬首行動比想像還要真實，在這陰影籠罩下，中國最直接的反應會是，『那也可能發生在這裡』。」

同時，中國軍備在伊朗的表現不可靠。據報伊朗向北京採購神風（kamikaze）無人機和防空系統，雙方還在洽購先進反艦飛彈，是否已經完成安裝則不得而知。中國保全面子的最佳機會就是這些武器尚未啟用，但若已然啟用則會更難堪。之前中國售予委內瑞拉的先進雷達和防空系統未能偵測美國匿蹤戰機，已讓中方顏面盡失。

新加坡國立大學（National University of Singapore）國際關係教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）表示：「自家裝備在委內瑞拉和伊朗雙雙失靈，中國會從中汲取教訓。我認為他們對於美國展現的軍力，以及執行相當複雜軍事行動的能力，多少有些驚訝。」

再來是伊朗戰爭本身的影響。僅從外交層面看，中國這下被挫了銳氣。

伊朗的代理人已經對美國盟友幾乎沒有顧忌好幾十年，這令北京竊喜。如今，這個2023年才促成德黑蘭和利雅德恢復邦交、以和平締造者自詡的全球第二大經濟體只能發表空泛譴責並且派遣「和平使者」到中東，反映出北京實際上毫無影響力。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在X平台寫道，中國「正在證明自己是威權盟友們的一個不靠譜的朋友」。

在經濟層面上，中國同樣飽嚐苦果。中國是委內瑞拉和伊朗石油最大買家，分別占中國進口量4%、13%。更廣義來說，中國半數石油、近3分之1天然氣仰賴中東進口，而尤其在伊朗封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）後，中東陷入廣泛混亂之中。儘管北京擁有大量石油儲備，但其近期能源需求其實容易受到美國行動影響。

此外，中國對台計畫取決於美國不介入。儘管川普的外交政策令人難以捉摸，最新版華府「國防戰略」（National Defense Strategy）明確揭示，美國將在涵蓋台灣的第一島鏈「建立強有力的拒止防禦」。

亞洲局勢專家、顧問公司帕克策略（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）說：「我的感覺是習近平判斷美國會協防台灣，因此短時間內不會輕舉妄動。」

