伊朗對「斬首」有備案 美、以猛轟6天政權未見鬆動

《華盛頓郵報》5日報導，美國和以色列對伊朗空襲行動持續6天，儘管摧毀關鍵軍事指揮設施和作戰能力，並重創領導高層，但到目前為止，尚未威脅德黑蘭政權的權力掌控度，伊朗國內也尚無人民起義跡象。

多名聽取開戰以來伊朗政權狀況評估的歐洲和阿拉伯國家官員透露，儘管美國和以色列多輪猛轟，但尚無消息顯示，伊朗發生顯著政權內部倒戈或人民起義。美國情報也顯示，沒有這方面跡象。

一名歐洲高層官員說：「沒有任何一個跡象顯示其體制內出現瓦解或倒戈，完全沒有」，「仍完全掌控」。此外，據伊朗國內民眾所述，開戰後街頭維安部署明顯增加，志願準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）民兵四處巡邏。

一名不願具名的阿拉伯高層官員表示，衝突爆發前的評估原本預期，伊朗抵擋外來軍事壓力的能力脆弱，最高領袖一旦喪生，國內局勢將出現轉折，引發大規模反政權起義，「但是他們展現出的團結令我們意外」。

伊朗軍政指揮體系能有如此承受危機的韌性，是他們早有準備。去年6月與以色列的「12日戰爭」後，調整武裝部隊結構，打造一套「分層體系」因應斬首式打擊，即任命多名待命接替人選，一旦有關鍵領袖被擊斃，立即有人接替。伊朗外長阿拉奇1日受訪時，顯然也指出這一點，他表示伊朗軍事單位依照事先下達的整體性指示「個別應戰」。

德黑蘭相信，唯一可能獲勝的方式就是撐得比美、以更久，「透過不對稱作戰盡可能造成更多破壞，迫使美國尋求衝突降溫」，這也是伊朗優先對波斯灣國家反擊的目的，盼這些國家施壓美國，尋求降溫途徑。

