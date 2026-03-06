為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗對「斬首」有備案 美、以猛轟6天政權未見鬆動

    2026/03/06 21:16 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗領導階層1日在不明地點開會。（路透檔案照）

    伊朗領導階層1日在不明地點開會。（路透檔案照）

    《華盛頓郵報》5日報導，美國和以色列對伊朗空襲行動持續6天，儘管摧毀關鍵軍事指揮設施和作戰能力，並重創領導高層，但到目前為止，尚未威脅德黑蘭政權的權力掌控度，伊朗國內也尚無人民起義跡象。

    多名聽取開戰以來伊朗政權狀況評估的歐洲和阿拉伯國家官員透露，儘管美國和以色列多輪猛轟，但尚無消息顯示，伊朗發生顯著政權內部倒戈或人民起義。美國情報也顯示，沒有這方面跡象。

    一名歐洲高層官員說：「沒有任何一個跡象顯示其體制內出現瓦解或倒戈，完全沒有」，「仍完全掌控」。此外，據伊朗國內民眾所述，開戰後街頭維安部署明顯增加，志願準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）民兵四處巡邏。

    一名不願具名的阿拉伯高層官員表示，衝突爆發前的評估原本預期，伊朗抵擋外來軍事壓力的能力脆弱，最高領袖一旦喪生，國內局勢將出現轉折，引發大規模反政權起義，「但是他們展現出的團結令我們意外」。

    伊朗軍政指揮體系能有如此承受危機的韌性，是他們早有準備。去年6月與以色列的「12日戰爭」後，調整武裝部隊結構，打造一套「分層體系」因應斬首式打擊，即任命多名待命接替人選，一旦有關鍵領袖被擊斃，立即有人接替。伊朗外長阿拉奇1日受訪時，顯然也指出這一點，他表示伊朗軍事單位依照事先下達的整體性指示「個別應戰」。

    德黑蘭相信，唯一可能獲勝的方式就是撐得比美、以更久，「透過不對稱作戰盡可能造成更多破壞，迫使美國尋求衝突降溫」，這也是伊朗優先對波斯灣國家反擊的目的，盼這些國家施壓美國，尋求降溫途徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播