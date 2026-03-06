為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澳洲3/9起禁未成年上色情網站 最高可罰業者11億

    2026/03/06 20:29 中央社
    色情網站在澳洲必須禁止未滿18歲人士，3月9日上路，否則業者每次違規最高罰4950萬澳幣。（法新社）

    色情網站在澳洲必須禁止未滿18歲人士，3月9日上路，否則業者每次違規最高罰4950萬澳幣。（法新社）

    澳洲網路安全監管機關警告色情網站業者，根據保護孩童的全面性新規定，這些業者必須從3月9日開始禁止未滿18歲人士上色情網站。

    法新社報導，澳洲部分色情網站今天已經限制非會員瀏覽，並停止新用戶註冊，之後這些網站將被強制要求使用年齡驗證技術來防止未成年用戶造訪。

    澳洲去年12月禁止16歲以下孩童加入社群媒體平台後，這波新規再擴大該國的孩童網路安全措施。

    新措施限制孩童造訪「不適齡內容」，包括色情、暴力、自殺與飲食失調等資訊，且涵蓋色情網站、搜尋引擎、手機應用程式商店，以及包含聊天機器人在內的生成式人工智慧系統。

    違反規定的業者，每次違規最高可被處以4950萬澳幣（約新台幣11億元）罰款。

    澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）指出，當用戶造訪色情網站和服務的限制年齡內容時，會被要求驗證年紀。

    澳洲電子安全委員辦公室還提到：「點擊『我年滿18歲』的按鈕已經不夠管用了，這跟國際上正在實施的類似措施一致。」

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

