    首頁 > 國際

    戰狼耿爽被調離外交第一線 新職位曝光

    2026/03/06 19:29 中央社
    戰狼中國外交官耿爽從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長，形同被調離外交第一線。（法新社檔案照）

    戰狼中國外交官耿爽從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長，形同被調離外交第一線。（法新社檔案照）

    中美關係轉暖之際，以強硬批美聞名的中國外交官耿爽，近日從常駐聯合國副代表調任中國人民外交學會副會長。儘管是平調，但形同被調離外交第一線，退居二線非政府組織外交工作。

    陸媒今天報導，中國人民外交學會官網顯示，耿爽已履新中國人民外交學會副會長。

    不過，中國外交部官網顯示，耿爽仍掛職常駐聯合國副代表、特命全權大使。

    耿爽從常駐聯合國副代表、特命全權大使調任中國人民外交學會副會長，兩職都屬於正司局級，屬於平級調動，不是升職。

    不過耿爽從多邊外交第一線，退居非政府組織外交第二線，今天在中國社群引發熱議，網友多認為他已被邊緣化，基本上坐等退休養老。

    公開資料顯示，今年53歲的耿爽，北京人，美國塔弗茲大學大學國際關係碩士畢業。1995年進入中國外交部，歷任國際司、常駐聯合國代表團科員；2011年任駐美使館參贊；2015年任國際經濟司參贊、副司長。

    2016年，耿爽任中國外交部發言人、新聞司副司長，其後以強硬批美言論聞名，被外界視為戰狼級外交官之一。

    2020年7月，耿爽升任常駐聯合國副代表、特命全權大使，參與安理會、聯大等多邊機制，多次發表辛辣言論護中批美。

    不過在中美關係轉暖之際，耿爽調任中國人民外交學會副會長，接下來的工作將是促進中美之間的退休政要與民間機構交流。

