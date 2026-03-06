越南電信商再向中國5G靠攏 美方：安全應優先於價格

越南第三大電信營運商Mobifone擬與中國供應商簽訂部分5G基地台的建設合約。圖為河內民眾在Mobifone廣告看板前等公車。（路透檔案照）

消息人士向路透表示，就在越共總書記蘇林據傳將出訪中國的前幾週，越南第三大電信營運商擬與中國供應商簽訂部分5G基地台的建設合約。美方表示，盼各國將國家安全置於低廉價格之前。

路透今天報導，據3位知情人士透露，儘管先前美國曾對相關協議發出安全風險警告，但越南公安部控股的電信營運商Mobifone仍正與中國科技公司就建設部分5G網路設施的新合約進行討論。

目前越南內部正盛傳越共總書記蘇林（Tô Lâm）可能將於未來幾週訪問中國。其中一位消息人士向路透表示，「此次討論是在越南最高領導人蘇林計劃於未來幾週訪問中國之前進行，意味著這2個共產主義鄰國間的關係正在升溫」。

越南第三大電信業者Mobifone顯然正效法越南最大2家電信公司Viettel和VNPT的做法，這2家公司去年分別與中興和華為簽署了5G供應協議。

路透分析，這標誌著在雙邊關係升溫的背景下，越南對中國5G技術的態度發生了轉變，此前越南一直持謹慎態度。

3位不願具名的知情人士表示，Mobifone計劃就其5G基礎設施的高階基地台進行招標，預計中國公司將在網絡建設部分扮演重要角色。

其中2人提到，可能會為中國公司設定配額。另一人則表示，把合約委託給中國公司的內部決策已拍板定案。

2020年，越南加入了美國政府的「乾淨網路」（Clean Network）倡議，曾承諾不使用華為和中興這2家中國公司的5G設備。

美國國務院發言人回應路透相關詢問時表示，「各國應優先考慮國家安全，而非選擇價格較低廉的設備進行關鍵基礎建設」。

發言人說，「中國情報和安全部門可以合法地強迫中國公民和公司共享敏感數據，或未經授權訪問其客戶的系統」，但拒絕針對越南或其他國家政府的溝通內容發表評論。

消息人士並未透露哪家中國供應商可能獲得合約，但其中一位表示，Mobifone曾與科技巨頭華為就新的招標進行磋商。華為最大競爭對手是同為中國國營的中興通訊。

2位消息人士稱，此次招標不會覆蓋大城市，但將擴大Mobifone的基礎設施。儘管Mobifone的基礎設施規模有限，但有些基地台部署在戰略要地。

Mobifone並未公開現有5G基地台位置，但路透指出，最近在胡志明市中心的一處屋頂上，可看到一座印有Mobifone標誌的高樓上已經安裝了華為5G基地台，而該大樓就位於美國駐胡志明市總領事館及外國政府和企業的辦公場所周邊。

華府將華為和中興列為「安全威脅」，禁止他們參與美國電信網路建設。

一位消息人士指出，在2月陪同蘇林訪美代表團的一次會議中，美國官員警告，依賴不可信的網路供應商可能會危及美國未來在越南的投資。

去年，越南就與中國公司簽訂5G合約，引發西方官員擔憂；美方也曾就海底電纜使用中國技術向河內發出警告。

不過越南官員卻表示，中國電信設備價格更低且可靠，同時淡化安全風險的考量。

越南在網路建設上並非獨厚中國。華為曾在越南的多個5G建設標案中落敗，而越南大部分5G網絡迄今為止是由歐洲供應商愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）建設的，美國晶片製造商高通（Qualcomm）也參與了網絡部署。

今年2月，河內也批准了美國衛星網路服務「星鏈」（Starlink）以優惠條件啟動試點計畫。

線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）一篇去年底的分析認為，越南與中國5G供應商簽訂合約，「可能純粹出於經濟考量，而非政策調整」。

文章指出，越南對自家營運商主要來自西方的核心基礎建設及本土技術充滿信心，促使當局認為，為降低成本，可以安全地添加中國外圍組件。

且政府正力爭於2030年前實現全國99%5G覆蓋率的目標，因此中國設備的低成本優勢變得尤其關鍵。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）與台灣政治大學訪問學者陳氏夢泉（Tran Thi Mong Tuyen）日前也曾告訴中央社，越南對敏感基礎設施的中國技術持謹慎態度，並未改變，雖使用中國5G供應商，但透過行政來監管安全風險，同時防範過度依賴。

