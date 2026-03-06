白宮政治宣傳又翻車！引用寶可夢風格梗圖 任天堂火速聲明未授權

美國白宮近日發布仿效寶可夢遊戲風格的政治梗圖。（擷取自X@@WhiteHouse）

美國白宮近日在社群平台上，發布一張仿效寶可夢遊戲風格的政治梗圖，試圖以流行文化語彙進行政治宣傳。任天堂火速於X上發表聲明，強調從未授權白宮使用其智慧財產權，並重申其品牌使命在於團結世界而非服務政治。白宮卻接連因侵權與爭議性文宣陷入輿論漩渦，再度引發各界強烈批評。

據《NBC》 （美國國家廣播公司新聞）報導，美國白宮於昨（5日）發布一則仿造寶可夢風格的政治梗圖貼文，只見圖中，使用了類似寶可夢對戰畫面的設計風格，並搭配文字「make america great again」，而白宮選擇在中東戰爭延燒的敏感時期發布這張圖片，也明顯帶有政治宣傳目的與諷刺意味在。

由於寶可夢為國際熱門遊戲，這則貼文也很快引起討論。寶可夢公司任天堂於事發後迅速回應，在X平台上截圖白宮原貼文，並附註表示，「我們有注意到近期社群媒體上，出現了一些包含我們品牌相關圖片的內容。我們並未參與這些內容的創作或傳播，也並無授權（白宮）使用其智慧財產權。」

任天堂也強調，「我們（任天堂）的使命是讓世界團結起來，而這（白宮貼文）顯然與任何一政治觀點與意圖沒有關係。」

白宮其實也曾多次因未經授權，就在社群媒體上使用智慧財產權內容，進行政治宣傳而風波不斷。此前，美國國安部發布了一段內容為移民和海關執法局的逮捕行動的合輯影片，其中穿插了寶可夢動畫的片段，並配上了該動畫的主題曲「Gotta Catch 'Em All!」，任天堂對此發布了類似如上的聲明。

白宮也在本月發布了一張吉卜力工作室相關風格的圖片，圖為一名哭泣的女子戴著手銬，被美國移民及海關執法局（ICE）驅逐出境，此舉更是在網上引發了眾怒。

在美國對伊朗開戰幾天後，白宮於本週在其Tiktok帳號上分享了一段合輯影片，將伊朗導彈襲擊的真實視頻，與知名第一人稱射擊遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）的片段混合，使許多網友感到相當地震驚和不滿。

除此之外，奧莉維亞（Olivia Rodrigo）、卡本特（Sabrina Carpenter）、SZA、惡女凱莎（Kesha）等人也曾強烈譴責過，白宮及美國國安部使用他們的歌曲進行宣傳的行為，皆認為其歌曲被美方用來傳播種族主義與仇恨言論，並又使用藝人的憤怒情緒（批評發言）進行再次的免費宣傳，感到「邪惡又令人作嘔」。

白宮這次引起爭議的貼文是使用Pixelframe所製作的《Pokémon Pokopia》字體產生器網站，本來是給大家發揮巧思隨意玩樂的網站，卻被白宮拿來宣傳政治內容，因此引起不少批評。

Pokémon Company International has issued a statement regarding the White House using Pokémon Pokopia to promote their agenda



"We are aware of recent social content that includes imagery associated with our brand. We were not involved in its creation or distribution, and no… pic.twitter.com/uODcgXCvH2 — Nintendeal （@Nintendeal） March 6, 2026

The official White house account just dropped a Call of Duty montage featuring moments from the Iran conflict.



Yes, it’s real. pic.twitter.com/4AVBZsgwmY — Call of Duty Black Ops 7 Informer （@CODBO7Informer） March 4, 2026

The White House deleted the video that upset Sabrina Carpenter, then turned around and posted a new one with her. Whoever is running The White House account is downright savage. pic.twitter.com/yAuUUsarmC — Chad Prather （@WatchChad） December 5, 2025

Stop using my music, perverts @WhiteHouse — kesha （@KeshaRose） March 3, 2026

