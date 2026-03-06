中東最親密伙伴陷戰火！被問斡旋降溫舉措 中國外交部竟回「這句」

中國外交部發言人毛寧。（路透檔案照）

美國、以色列聯手對伊朗發起軍事行動。中國外交部日前遭媒體詢問，為斡旋局勢降溫採取了哪些努力？中國外交部發言人毛寧回應指出，外交部長王毅與多國外長通了電話，深入交換意見。

中國外交部5日例行記者會中，中國國際電視台（CGTN）提問指出，中東緊張局勢持續升級，「請問中方為斡旋局勢降溫採取了哪些努力，下階段將進行哪些工作？」

請繼續往下閱讀...

對此，毛寧回答，外交部長王毅與多國外交部長通電話，其中包含俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等，就地區局勢深入交換意見，強調應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對在國際關係中動輒使用武力，必須立即停止軍事行動、盡快重回對話，避免緊張局勢進一步升級。

毛寧補充，將派遣中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。不過，針對別家記者追問，中方計畫何時派特使前往中東地區？特使又將擁有何種授權開展斡旋？毛寧僅回應，具體情況會適時發布消息。

伊朗是中國在中東最親密伙伴，然而在伊朗遭攻擊後，中國除了口頭譴責外，幾乎沒有任何作為遭到詬病。《華爾街日報》日前報導直接提問《為何伊朗深陷戰火，中國只是口頭聲援？》法國外貿銀行（Natixis）的首席亞太經濟學家艾雷羅（Alicia García Herrero）也說：「當你需要中國時，他們是不會出現的。」

