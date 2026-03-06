印尼宣布社群媒體禁令 未滿16歲帳號逐步停用

印尼官員宣布禁止16歲以下青少年使用臉書、Tiktok等社群媒體。（路透資料照）

印尼官員今（6日）宣布，將禁止16歲以下青少年使用臉書、Tiktok、Instagram等社群媒體，官員也自豪地說，印尼是第一個施行社群平台禁令的非西方國家。

《路透》報導，印尼通訊和數位部長哈菲德（Meutya Hafid）在聲明中說，印尼政府會針對16歲以下孩童施行「延遲使用」社群媒體帳號的政策。

請繼續往下閱讀...

哈菲德指出，自3月28日開始，由16歲以下孩童持有的「高風險平台」帳號將逐步停用，所謂的「高風險平台」包含了TikTok、臉書、Instagram、以及Roblox。

哈菲德說，「這個程序會逐步推動，直到所有平台盡他們的義務。我們了解這個措施一開始可能會導致不便，孩子們可能會抱怨，家長在應對孩子們的抱怨時可能會很困擾。」

她補充說，印尼是第一個採取此類措施的非西方國家，「我們的孩子們面臨風險，從色情內容、網路霸凌、線上詐欺到最重要的網路成癮。」

印尼約有2.8億人口。印尼網路服務供應商在2024年針對8700人的調查指出，網路普及率約79.5%，而12歲到27歲「Z世代」的網路普及率來到87%。

調查也顯示，12歲以下的孩童有48%能夠上網，一部分受訪者還透露他們有使用臉書、Instagram以及TikTok。

