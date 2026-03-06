為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印尼宣布社群媒體禁令 未滿16歲帳號逐步停用

    2026/03/06 19:25 即時新聞／綜合報導
    印尼官員宣布禁止16歲以下青少年使用臉書、Tiktok等社群媒體。（路透資料照）

    印尼官員宣布禁止16歲以下青少年使用臉書、Tiktok等社群媒體。（路透資料照）

    印尼官員今（6日）宣布，將禁止16歲以下青少年使用臉書、Tiktok、Instagram等社群媒體，官員也自豪地說，印尼是第一個施行社群平台禁令的非西方國家。

    《路透》報導，印尼通訊和數位部長哈菲德（Meutya Hafid）在聲明中說，印尼政府會針對16歲以下孩童施行「延遲使用」社群媒體帳號的政策。

    哈菲德指出，自3月28日開始，由16歲以下孩童持有的「高風險平台」帳號將逐步停用，所謂的「高風險平台」包含了TikTok、臉書、Instagram、以及Roblox。

    哈菲德說，「這個程序會逐步推動，直到所有平台盡他們的義務。我們了解這個措施一開始可能會導致不便，孩子們可能會抱怨，家長在應對孩子們的抱怨時可能會很困擾。」

    她補充說，印尼是第一個採取此類措施的非西方國家，「我們的孩子們面臨風險，從色情內容、網路霸凌、線上詐欺到最重要的網路成癮。」

    印尼約有2.8億人口。印尼網路服務供應商在2024年針對8700人的調查指出，網路普及率約79.5%，而12歲到27歲「Z世代」的網路普及率來到87%。

    調查也顯示，12歲以下的孩童有48%能夠上網，一部分受訪者還透露他們有使用臉書、Instagram以及TikTok。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播